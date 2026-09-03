Slušaj vest

Porodica generala Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim odbrane održaće sutra u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će biti reči o okolnostima smrti Mladića u pritvoru Haškog tribunala, kao i o informacijama i detaljima u vezi sa njegovim poslednjim ispraćajem i sahranom.

Konferencija će biti održana u petak, 4. septembra, u 12 časova u Pres centru Udruženja novinara Srbije (UNS).
Na konferenciji će govoriti sin generala Ratka Mladića Darko Mladić, advokat njegove odbrane Dragan Ivetić, član medicinskog tima odbrane dr Ognjen Gudelj i ministar pravde Nenad Vujić.

Kako su najavili organizatori, biće iznete informacije o okolnostima koje su prethodile smrti generala Mladića, kao i o saznanjima porodice, odbrane i medicinskog tima, navodi se u saopštenju Pres centra.

Cilj konferencije je, kako navode organizatori, da javnost i predstavnici medija budu blagovremeno i neposredno upoznati sa relevantnim činjenicama i stavovima porodice, odbrane i medicinskog tima, kao i sa okolnostima koje prate taj događaj.

"U okolnostima koje zahtevaju najveću ozbiljnost i odgovornost, porodica, odbrana i medicinski tim ostaju posvećeni tome da javnost bude upoznata sa činjenicama, uz poštovanje dostojanstva preminulog i prava porodice da sazna istinu o svim okolnostima njegove smrti", navodi se u najavi.

Telo Mladića prevezeno je na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) sa aerodroma "Nikola Tesla", gde je dopremljeno avionom Vlade Srbije iz Haga.

Ne propustiteDruštvo"OBDUKCIJA TELA GENERALA MLADIĆA BIĆE OBAVLJENA NA VMA" Oglasili se lekari: Svi nalazi biće dostavljeni porodici i nadležnim institucijama
Screenshot 2026-09-03 183420.png
PolitikaMehanizam u Hagu: Telo Mladića predato najbližim srodnicima, uz poštovanje međunarodnog prava
Ratko Mladić.jpg
DruštvoKovčeg prekriven zastavom Srbije i RS, sin i unuka u crnini: Telo Ratka Mladića dopremljeno u Beograd, obdukcija će biti obavljena na VMA (FOTO)
Ratko Mladić
Društvo"RATKU ĆE BITI ISPUNJENA POSLEDNJA ŽELJA, DA POČIVA PORED NAŠEG DETETA" Supruga generala Mladića oglasila se prvi put nakon njegove smrti
Ratko Mladić Bosiljka