Porodica, lekari i advokati Ratka Mladića obratiće se javnosti: Biće saopštene sve relevantne informacije
- Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim sutra u Beogradu održavaju konferenciju o okolnostima njegove smrti u pritvoru Haškog tribunala.
- Na skupu će govoriti Darko Mladić, advokat Dragan Ivetić, dr Ognjen Gudelj i ministar pravde Nenad Vujić, a biće saopšteni i detalji o poslednjem ispraćaju i sahrani.
Porodica generala Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim odbrane održaće sutra u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će biti reči o okolnostima smrti Mladića u pritvoru Haškog tribunala, kao i o informacijama i detaljima u vezi sa njegovim poslednjim ispraćajem i sahranom.
Konferencija će biti održana u petak, 4. septembra, u 12 časova u Pres centru Udruženja novinara Srbije (UNS).
Na konferenciji će govoriti sin generala Ratka Mladića Darko Mladić, advokat njegove odbrane Dragan Ivetić, član medicinskog tima odbrane dr Ognjen Gudelj i ministar pravde Nenad Vujić.
Kako su najavili organizatori, biće iznete informacije o okolnostima koje su prethodile smrti generala Mladića, kao i o saznanjima porodice, odbrane i medicinskog tima, navodi se u saopštenju Pres centra.
Cilj konferencije je, kako navode organizatori, da javnost i predstavnici medija budu blagovremeno i neposredno upoznati sa relevantnim činjenicama i stavovima porodice, odbrane i medicinskog tima, kao i sa okolnostima koje prate taj događaj.
"U okolnostima koje zahtevaju najveću ozbiljnost i odgovornost, porodica, odbrana i medicinski tim ostaju posvećeni tome da javnost bude upoznata sa činjenicama, uz poštovanje dostojanstva preminulog i prava porodice da sazna istinu o svim okolnostima njegove smrti", navodi se u najavi.
Telo Mladića prevezeno je na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) sa aerodroma "Nikola Tesla", gde je dopremljeno avionom Vlade Srbije iz Haga.