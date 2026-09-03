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Porodica generala Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim odbrane održaće sutra u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će biti reči o okolnostima smrti Mladića u pritvoru Haškog tribunala, kao i o informacijama i detaljima u vezi sa njegovim poslednjim ispraćajem i sahranom.

Konferencija će biti održana u petak, 4. septembra, u 12 časova u Pres centru Udruženja novinara Srbije (UNS).

Na konferenciji će govoriti sin generala Ratka Mladića Darko Mladić, advokat njegove odbrane Dragan Ivetić, član medicinskog tima odbrane dr Ognjen Gudelj i ministar pravde Nenad Vujić.

Kako su najavili organizatori, biće iznete informacije o okolnostima koje su prethodile smrti generala Mladića, kao i o saznanjima porodice, odbrane i medicinskog tima, navodi se u saopštenju Pres centra.

Cilj konferencije je, kako navode organizatori, da javnost i predstavnici medija budu blagovremeno i neposredno upoznati sa relevantnim činjenicama i stavovima porodice, odbrane i medicinskog tima, kao i sa okolnostima koje prate taj događaj.

"U okolnostima koje zahtevaju najveću ozbiljnost i odgovornost, porodica, odbrana i medicinski tim ostaju posvećeni tome da javnost bude upoznata sa činjenicama, uz poštovanje dostojanstva preminulog i prava porodice da sazna istinu o svim okolnostima njegove smrti", navodi se u najavi.