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Veliki požar izbio je večeras na području Mesne zajednice Kaona, gde su vatrom zahvaćeni šuma i nisko rastinje. Na teren su odmah upućene tri ekipe Vatrogasno-spasilačke jedinice, a u borbu sa plamenom uključili su se i meštani ovog kraja.

- Zahvaljujući velikim naporima vatrogasaca i lokalnog stanovništva, požar je stavljen pod kontrolu i sprečeno je njegovo dalje širenje. Na licu mesta nalaze se predsednik opštine Lučani i članovi Opštinskog štaba za vanredne situacije, koji prate stanje na terenu - kažu meštani za agenciju RINA.

Foto: RINA

Iz lokalne samouprave zahvalili su vatrogascima i meštanima koji učestvuju u gašenju požara i ulažu napore kako bi situacija bila potpuno stabilizovana.

Foto: RINA

Nadležni su istovremeno apelovali na građane da budu maksimalno oprezni i da ne preduzimaju aktivnosti koje bi mogle da izazovu izbijanje i širenje požara.