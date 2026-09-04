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Vozače koji se danas upute na put kroz Srbiju očekuju uglavnom prohodni granični prelazi, ali su na pojedinim teretnim terminalima zabeleđena višesatna čekanja. Prema podacima Uprave granične policije, na Batrovcima kamioni na izlazu iz zemlje čekaju četiri sata, dok je na Sremskoj Rači zadržavanje oko dva sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema zadržavanja.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, navodi AMSS.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Pred nama je petak, a sa početkom vikenda očekuje se povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji.

Veći broj vozila može se očekivati na frekventnim putnim pravcima, posebno u pravcu turističkih destinacija, kao i na glavnim tranzitnim pravcima.

S obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj moguć je tokom većeg dela dana, uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i graničnim prelazima, napominju iz AMSS-a.