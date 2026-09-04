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Astrološkinja Ana Filipović (36) iz Beograda nedavno je objavila na svom Instagram profilu da poklanja automobil i nije ni slutila kakvu će reakciju i odjek u javnosti izazvati svojim humanim i plemenitim gestom.

Ona je ovim činom pokrenula pravi talas pozitivne energije, a ono što je posebno privuklo pažnju jeste njen jedinstveni uslov - od kandidata traži da joj, uz svoju ličnu priču i razlog zašto žele auto, pošalju i tačne podatke o rođenju kako bi na osnovu natalne karte izabrala novog vlasnika. U roku od samo jednog dana, u inboksu ju je sačekalo više od hiljadu poruka.

Foto: Instagram Printscreen/ezoterijski.astrolog

Kako Ana otkriva na samom početku razgovora, od odluke da pokloni auto do samog izbora novog vlasnika stoji jedna prelepa, lična priča o samostalnosti, darivanju i inspiraciji koja traje decenijama.

Inspiracija iz detinjstva i uslišena želja

Posebnu emotivnu vrednost za nju ima to kako je pomenuti automobil uopšte stigao u njene ruke.

- Kada sam bila mala, moja ujna Goca je sebi kupila novu "tojotu jaris" iz radnje. To je tada, 2001. godine, bio ogroman uspeh! Divila sam se svojoj ujni koju sam doživljavala kao izuzetno uspešnu, samostalnu i genijalnu ženu. Ona je Devica sa podznakom u Vodoliji, samostalna i svoja. Bila je jedna od retkih žena u mojoj porodici koja je vozila, a pri tom je bila u mogućnosti da sebi kupi i priušti novu, srebrnu "tojotu" - priseća se Ana sa osmehom.

Ovaj automobil je za nju bio mnogo više od prevoznog sredstva - bio je ostvarenje njenog sna iz detinjstva.

- Boja tog auta mi je tada bila omiljena, a ujna ogromna inspiracija. Sećam se kako sam, vozeći se s njom, maštala da jednog dana i ja vozim baš taj auto. Desilo se da sam bukvalno taj auto kasnije dobila na poklon od ujne! Bog je uslišio želju mene kao devojčice. Ujna je mom bratu i meni poklonila automobil jer je u međuvremenu kupila dve nove "tojote" i ostala njihov verni klijent - kaže naša sagovornica.

Tako je "tojota" prešla u ruke Device sa podznakom u Strelcu - odnosno Ane.

Da se nastavi lanac darivanja

Ideja da automobil poklone, umesto da ga prodaju, došla je potpuno prirodno i iz čiste želje da se nastavi lanac dobročinstva.

- "Tojota" nam je generalno data na poklon, i trenutno moj brat, moj dečko i ja - svi imamo svoje automobile. Zbog toga smo želeli da je poklonimo nekome kome je stvarno potrebna. Prvenstveno smo hteli nekome iz našeg okruženja, ali se ispostavilo da nikome u tom trenutku nije bila potrebna na taj način - navodi astrološkinja.

Bilo je ljudi koji su hteli da je kupe, ali Ana je izričita - "tojota" nije na prodaju!

- Moj brat Miloš i ja smatramo da, kada smo je već dobili na dar, taj isti čin treba i da nastavimo - jednostavno, da širimo darivanje - ističe ona.

Od pet-šest prijava do 1.000 poruka u DM

Kada su shvatili da auto ostaje u garaži, Ana je odlučila da priču podeli na društvenim mrežama.

- Iskreno, uopšte nisam očekivala da će ovo ovoliko planuti! Mislila sam da će biti par prijava, da ću birati između pet ili šest ljudi. Međutim, kada sam se ujutru probudila, inboks je eksplodirao - imam sigurno preko 1.000 poruka. Reakcije su prelepe, svi komentari su pozitivni, i ljudi poručuju da im je drago čak i ako auto ode u ruke nekog drugog, samo da ode onome kome je najpotrebniji - sa oduševljenjem kaže Ana.

Njena želja je da automobil pomogne nekome ko tek kreće putem osamostaljivanja.

- "Tojota" će najverovatnije otići samohranoj majci ili devojci koja je tek položila i želi da se osamostali. Želim da se ta tradicija jakih, samostalnih žena nastavi. Za nekoga će ovaj auto biti ogromnu stvar i vetar u leđa u pravom smislu te reči - raduje se Ana.

Njena "tojota" je "pravi predstavnik znaka Device"

Kao astrološkinja, Ana izuzetno zanimljivo objašnjava energiju ovog automobila i vezu sa horoskopskim znacima.

- "Tojota" ima dosta devičanske energije - praktična je, kompaktna, redovno održavana, uredna, čista i izuzetno malo troši. "Ume s novcem", što bi se reklo! Vodilo se računa o njoj jer ona to voli. Pred donaciju sam joj uradila i dubinsko pranje kako bi novi vlasnik dobio auto u najboljem mogućem stanju. Pored toga, kombinacija sa Vodolijom i Strelcem daje joj tu avanturističku crtu: daje slobodu, nezavisnost i voli da zuji po gradu i putuje - objašnjava Ana.

Kako se vrši selekcija novog vlasnika

Da bi se izabrao novi vlasnik, Ana je zamolila sve zainteresovane da joj se jave u porukama sa svojom pričom, ali i sa tačnim podacima o datumu i vremenu rođenja radi uvida u natalnu kartu.

- Ukoliko je neko zainteresovan, potrebno je da mi pošalje ime, prezime, datum, vreme i mesto rođenja, uz razlog zašto želi "tojotu". Selekcija se vrši na osnovu natalne karte. Tražila sam to jer verujem da imam "dogovor duše" sa osobom koja će dobiti ovaj auto, a natalna karta je moj alat da to prepoznam. Želim da kroz uporedni horoskop sa mojom natalnom kartom vidim šta tu osobu pokreće i da je blagosiljam - kaže astrološkinja.

Nada da će ovaj čin inspirisati i druge

Ovim projektom, koji naziva i "Donacija za vibraciju", Ana se nada da će inspirisati i druge ljude u Srbiji koji su u mogućnosti da urade sličan gest.

- Cilj je da se sve ono loše i karmički teško pretvori u sreću i darmu. Kroz darivanje su srećni i onaj ko daje i onaj ko prima. Moj brat je u jednom trenutku, videvši koliko je poruka stiglo rekao: "E sad bih svima poklonio po jedan auto!" Nadam se da će ovo podstaći i druge koji imaju mogućnosti da pomognu onima kojima je to stvarno potrebno - sa nadom u glasu govori Ana.

Poruka novom vlasniku

Za sam kraj razgovora, ona je otkrila kakvu energiju i želje šalje novom vlasniku u trenutku kada mu bude predavala ključeve u ruke.

- Energija koju šaljem jeste da osoba stvarno osvesti svoju sopstvenu moć. Čim je sebi omogućila da od nepoznate osobe dobije ovakav dar, i da kroz to shvati da sa lakoćom može i sve druge stvari u svom životu da posloži. Želim joj da živi svoju svrhu, svoju viziju, i da joj ova "tojota" svakog dana bude podsetnik na to koliko je blagoslovena. Čak i kada u životu dođu izazovi, želim da uđe u auto, seti se ovog iznenađenja i kaže sebi: "Ako mi se ovo prelepo čudo desilo, ko zna šta sve još lepo može da mi se dogodi - zaključuje Ana.

I dodaje da bi volela da se ova prelepa tradicija ne zaustavi ovde, već da i taj novi vlasnik, kada za to dođe vreme, automobil daruje dalje nekome kome bude najpotrebniji.