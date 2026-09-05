Slušaj vest

Više decenija nakon slučajeva nestanka novorođenčadi u Srbiji, porodice i dalje tragaju za odgovorima šta se dogodilo njihovoj deci. Potresna svedočenja roditelja ukazuju na iste obrasce - majkama je saopštavano da su bebe preminule, tela im nikada nisu pokazana, a porodice često nisu dobijale ni potpunu medicinsku dokumentaciju.

O dramatičnim iskustvima porodica, ali i sumnjama u organizovanu trgovinu bebama, govorilo se i kroz svedočenja majki čija su deca nestala neposredno nakon rođenja.

Psiholog Snežana Anđelić istakla je da je posebno teško razumeti posledice koje ovakvi slučajevi ostavljaju na majke koje nikada nisu dobile priliku da vide i sahrane svoje dete.

- Moramo da razumemo da majka ima nešto što se zove majčinski instinkt. To je jedan tako dubok osećaj usađen u nama majkama. Naravno, možemo mi da se prevarimo, možemo da pogrešimo. Ja sam čitala o majci koja je sve vreme znala da je njeno dete živo, i ispostavilo se da je zaista bilo tako.

Kao da postoji nešto duboko u nama, neki unutrašnji glas koji nam govori i pomaže nam da vidimo šta se oko nas dešava. Lekari i drugi ljudi, svojim pričama i objašnjenjima nama "gase" instikt. Mislim da moramo da uvažimo taj glas koji govori iz majke. Nema ništa strašnije od emotivnog doživljaja - da vi niste videli svoje mrtvo dete, a da živite u uverenju: 'Možda je i živo.' Kada dozvolite majci da sahrani svoje dete, tada je za nju to i početak i kraj. Ako joj oduzmete tu mogućnost, onda joj ostavljate jedna otvorena vrata sa večitim pitanjem - poručila je Anđelić.

05:43 Snežana Anđelić: Ništa strašnije od toga da niste videli svoje mrtvo dete, a mislite da je živo Izvor: Kurir televizija

Potresna ispovest voditeljke Kurira

Jedno od najpotresnijih svedočenja iznela je voditeljka Ivana Malenko, koja je ispričala porodičnu priču o nestanku njenog brata neposredno nakon rođenja.

Njena majka, lekarka, porodila se 22. marta 1977. godine. Dete je rođeno ranije, ali je, prema njenim rečima, imalo normalnu kilažu, zaplakalo je i trudnoća je protekla uredno. Majka je dete videla samo jednom, a potom joj je rečeno da je ostalo u bolnici zbog problema sa disanjem. Nekoliko dana kasnije porodici je saopšteno da je beba preminula i da se nalazi na obdukciji. Telo nikada nisu videli, niti su dobili dokumentaciju o smrti.

- Iako sam voditeljka i trenutno sam u toj ulozi, imam i ovlašćenje svoje majke da ovo podelim sa vama. Možda da pričamo kao da smo na terapiji. Ja sam Ivana Malenko, iz Beograda, iz lekarske porodice. Moja majka, otac i deda bili su lekari. Moja majka se porodila 22. marta 1977. godine. Rodila je muško dete, mog i sestrinog brata. Dete je rođeno malo ranije, ali je imalo normalnu kilažu, zaplakalo je i trudnoća je bila uredna. Dete su, naravno, odmah uzeli. Sutradan je videla dete. Lep dečko. Nikada ga nije zaboravila.

Ivana Malenko, voditeljka Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Prema njenim rečima, majci je nakon porođaja saopšteno da će beba ostati u bolnici zbog problema sa disanjem.

- Nju su pregledali i pustili kući, uz objašnjenje da će dete ostati u bolnici jer ima problem sa disanjem. Kako su se pojavljivali slični slučajevi, majkama su često govorili takve stvari. Posle nedelju dana moja majka je odlazila u bolnicu, ali joj više nikada nisu dali da vidi dete. Posle sedam ili deset dana, koliko se sećam, moj deda je prvi saznao. Obavestili su ga da je dete na obdukciji i rekli: "Želimo da ga sahranimo".

Decenijama kasnije, njena majka i dalje nema odgovor šta se dogodilo sa njenim sinom.

- I sada pitam koja bolnica sahranjuje dete? Moja majka i danas, sa 77 godina, živi za to da ga vidi. Kaže: 'Ne mora nikada da mu kažem ni ko sam ni šta sam. Samo da ga barem izdaleka vidim.' Nijedan papir nakon porođaja nije dobila. Ništa. Porađao tada jedan od istaknutih ginekologa. Zna se ko je bio.

Pre nekoliko godina otišla sam u Višegradsku. Tražila sam otpusnu listu svoje majke. Ona mi je, naravno, prethodno dala ovlašćenje. Posle godinu dana stigli su mi papiri na kućnu adresu - njene otpusne liste i dokumentacija za dete. Na tim papirima bila su tri lekara koja uopšte nisu bila prisutna na porođaju. I to je ono što mene i moju porodicu i danas ostavlja bez odgovora - rekla je Ivana Malenko, voditeljka Kurur televizije.

01:46 Ivana Malenko: Moja majka 49 godina čeka da vidi svog sina Izvor: Kurir televizija

Majka decenijama traga za istinom

Sličan slučaj opisuje i Mileva Atanasović, koja se porodila 1983. godine u Višegradskoj bolnici. Rodila je sina teškog 1.550 grama.

- Dete je zaplakalo, pokazali su mi bebu i odneli je. Mene su ostavili do ujutru. Kada je bila vizita, oko devet sati, rekli su mi: 'Vaša beba je preminula.' To je za mene bio šok. Ja sam videla da je dete zaplakalo. Tu sliku majka nikada ne može da izbriše - započela je u razgovoru.

Kako navodi, njen suprug je prethodno dobio potpuno drugačiju informaciju.

- Suprug je ujutru pozvao porodilište i rekli su mu: 'Dobili ste sina, živ je i zdrav.' Kada je kasnije došao u bolnicu, tada su mu rekli da je beba preminula.

Foto: Printscreen/Youtube

Porodici, prema njenim rečima, nikada nije omogućeno da vidi dete niti da ga sahrani. Godinama kasnije počela je da proverava dokumentaciju, a posebno joj je bio sporan podatak iz umrlice.

- Dete ima matični broj, ali ga u umrlici nema. Ako je dete zaista preminulo, taj broj bi morao da postoji. Išla sam na sva groblja i sve sam dokumentovala. Moja beba nije pronađena ni na jednom groblju - zaključila je Mileva.

Jedna beba 10, dve bebe za 15.000 maraka

Dodatnu težinu sumnjama u organizovanu trgovinu bebama daje i svedočenje Srbina iz Nemačke koji je 1988. godine došao u Srbiju kako bi usvojio dete.

Prema njegovom svedočenju, u porodilištu mu je ponuđeno da bira dete, uz cenu od 10.000 nemačkih maraka za jednu bebu, odnosno 15.000 maraka za blizance. Predstavnik Udruženja roditelja nestalih beba Beograda navodi da je sa Markom Ivićem stupio u kontakt još 2019. godine i da je Ivić naredne godine došao u Srbiju i svoje navode potkrepio dokumentacijom, a o tome je govorila Milena Janković, inače advokatica.

- Marko Ivić nam je ispričao svoju priču i dokumentovao ono što je mogao na licu mesta. Na osnovu njegovog slučaja i svedočenja postoji sumnja da je u Srbiji, ali i u drugim bivšim republikama Jugoslavije, postojala organizovana kriminalna grupa koja se bavila otmicom i prodajom tek rođene dece. Došao je u Srbiju sa obrazloženjem da ide u sirotište da usvoji dete, jer njegova žena nije mogla da ima dece. Oni su njega, umesto u sirotište, odveli u porodilište, u gradsku bolnicu na Zvezdari.

Milena Janković, advokatica Foto: Kurir Televizija

Ono što je trebalo da bude postupak usvajanja pretvorilo se u ponudu za kupovinu deteta, uz unapred određene iznose.

- Uveli su ga u bolničko odeljenje gde se nalaze porodilje koje su se porađale, a pre toga su mu rekli da u bolnici ima dosta ostavljene dece, jer se porađaju mlade studentkinje i studentkinje ne smeju svojim roditeljima da prikažu da su ostale trudne i ostavljaju svoju decu u bolnici. Međutim, on je primetio da tu ima i starijih porodilja, nisu samo studentkinje. To mu je prvi put palo u oči. Ali pre nego što je ušao u porodilište, lekar mu je rekao: 'Marko, možete kako hoćete. Možete danas da vodite dete iz ove ustanove, dobićete pasoš, dobićete dokumenta, dobićete sve to.

Možemo da upišemo da je vaša žena usvojila dete. Možemo da napišemo da je vaša žena rodila dete. Možete da dođete do 7-8 meseci, da vodimo vašu ženu da je trudna ovde u bolnici, pa da dođete do 7-8. Samo da platite 10.000 maraka za jedno dete, a za blizance 15.000 maraka u to vreme. Postojao je jasan cenovnik.

Predstavnici Udruženja roditelja nestalih beba Beograda navode da su zbog ovakvih svedočenja podneli krivične prijave protiv osoba koje smatraju odgovornim.

- Znate, ovde je u pitanju teško delo, trgovina ljudima. Krivično gonjenje za ovo krivično delo ne zastareva. Mi smo podneli krivičnu prijavu protiv svih tih lica, koji smo imenovali, imenom i prezimenom. Ova svedočenja ponovo otvaraju pitanje sudbine dece koja su, prema tvrdnjama njihovih porodica, proglašavana mrtvom bez mogućnosti da roditelji vide telo ili dobiju potpunu dokumentaciju - zaključila je Milena Janković.

Za porodice koje decenijama tragaju za odgovorima, međutim, najvažnije pitanje i dalje ostaje isto, gde su njihova deca i šta se sa njima zaista dogodilo.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: