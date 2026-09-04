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Porodica generala Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim odbrane obraćaju se javnosti u Beogradu, gde govore o okolnostima njegove smrti u pritvoru u Hagu, poslednjim danima njegovog života, kao i informacijama i detaljima u vezi sa njegovim poslednjim ispraćajem i sahranom.

Na konferenciji u Pres centru Udruženja novinara Srbije govore njegov sin Darko Mladić, advokat Dragan Ivetić, član medicinskog tima odbrane dr Ognjen Gudelj i ministar pravde Nenad Vujić.

Obraćanje Darka Mladića

- Sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije biće održana komemoracija, s obzirom da je mala sala do 300 ljudi, molim vas za razumevanje. Sahrana mog oca biće u ponedeljak 7. septembra. Od 7 časova ujutru kovčeg sa njegovim telom biće izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku i oni koji su zainteresovani da dođu da izjave saučešće porodici i počast generalu, to mogu da urade u periodu od 7 do 12 časova. Nakon toga, povorka će otići na Topčidersko groblje, gde će sahrana da se odvije negde oko 13:30-14.00 časova. Ja bih hteo da pozovem sve prijatelje, poštovaoce i rođake generala Mladića da dođu u što većem broju i da dostojanstveno ispratimo moga oca u njegovu kuću gde će da počiva pored moje pokojne sestre i želeo bih da zamolim sve koji žele da dođu da probaju da iskoriste sredstva javnog prevoza kako bi se izbegla saobraćajna gužva i kako bismo mogli taj ćin da obavimo na način da svi koji žele da dođu da mogu da prisustvuju, pošto očekujemo veliki broj ljudi - rekao je sin generala Darko Mladić na početku konferencije.

Foto: Youtube

- Ja bih želeo da ta sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i prepucavanja i u tom smislu pozivam sve da se uzdrže od bilo kakvih provokacija i pokušaja da se spreči taj događaj i da ožalošćeni mogu da dostojno i po našim običajima sahrane moga oca, komandanta Vojske Republike Srpske. Druga važnija stvar za mene lično, želim ovo pred javnošću da izjavim, za mene je najmučniji period bio poslednja dva meseca kada je na moje oči ubijen otac. Moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavesnim lečenjem i namernim davanjem prejakih opijata koji su ga na kraju doveli do smrti. Za sve detalje i propuste koje mi smatramo da je uradila medicinska služba UN, tu je prisutan doktor Gudelj koji je već godinama odlazio tamo i imao uvid koliko mu je bilo dozvoljeno u način nakoji se leči moj otac, odnosno kako ga ne leče. Hteo bih još jedan jako bitan detalj da kažem. Moj otac je imao dobru negu u Haškom tribunalu, ali nega i lečenje nisu isto. Možete čoveka da stavite u hotel sa sedam zvezdica, ali ako ga pogrešno lečite, ne možete da ga spasite. Tribunal sve vreme manipuliše uslovima u bolnici, ali da ne bih išao previše u detalje, suština je ta koju sam vam rekao, iako su uslovi za negu bili dobri, nije dobio adekvatno lečenje i na kraju je preminuo kao posledica tog nesavesnog lečenja - poručio je Darko.

Darko je rekao da je informaciju o smrti oca dobio u trenutku kada je sastavljeno sve za podnesak sudiji Haškog tribunala kao obrazloženje i odgovor na mišljenja veštaka i lekara UN koje je ona tražila.

Foto: Youtube

Novinarka je sina generala Mladića upitala da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić porodici Mladić izjavio saučešće.

- Vrlo brzo sam dobio saučešće i od predsednika i od čitave njegove porodice. Ovo je narodna sahrana, kao što svi znate ja se politikom ne bavim i u ovo ne bih mešao politiku. Jedino mogu da kažem da u odnosu na naše zahteve kojih je bilo dosta u prethodnom periodu, kad god je nešto nama od predsednika trebalo, on je bio tu za nas, i ja mu se ovim putem javno zahvaljujem na toj podršci koja je mnogo pomogla u odbrani generala Mladića i značila nam je - poručio je Darko Mladić.

1/9 Vidi galeriju Ratko Mladić Foto: Jerry Lampen / AFP / Profimedia, Peter Dejong / AFP / Profimedia, Profimedia

Podsetimo, general Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta 2026. godine u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale u Hagu. Njegova porodica i advokati prethodno su u više navrata tražili da mu bude omogućeno lečenje u Srbiji, dok je i Republika Srbija upućivala zahteve za njegovo prevremeno puštanje iz humanitarnih razloga, ali su ti zahtevi odbijeni.

Telo generala Mladića dopremljeno je iz Haga u Srbiju i prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju. Komemoracija će biti održana u subotu, 5. septembra, u 12 časova u Domu Vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju. Telo će tog dana biti izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12.30 časova, nakon čega će u 12.35 početi opelo, a potom će pogrebna povorka krenuti ka Topčiderskom groblju.