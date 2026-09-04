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Više od 120 aktivnosti, sport, priroda, nauka, umetnost, tradicija, predstave, maskenbal i bioskop na otvorenom očekuju decu i porodice tokom dva festivalska dana na Oplencu.

Dečji festival Oplenac vraća se 12. i 13. septembra na Oplenac, ove godine sa programom koji decu poziva da ne budu samo publika, već da učestvuju, istražuju, stvaraju, kreću se, upoznaju prirodu i probaju nešto novo.



Festival, koji Fondacija Koreni organizuje od 2018. godine u saradnji sa Zadužbinom kralja Petra I, nastao je iz jednostavne ideje: da deci i njihovim porodicama ponudimo prostor za kvalitetno zajedničko vreme, igru, učenje kroz iskustvo i stvaranje uspomena u prirodi.

Ovogodišnji DFO počinje u subotu, 12. septembra, u 11 časova ispred vile kralja Aleksandra., saopštila je Fondacija Koreni.

Foto: Nenad Jakovljević/© Copyright 2025 - Nenad Jakovljević



Prvog dana posetioce očekuju Igre bez granica u prirodi sa Aktivnijom Srbijom, takmičenje u orijentiringu, radionica „Crtamo sa Ivonom“, kao i posebno osmišljena tura kroz Zadužbinu kralja Petra I „Šetam i pričam: Tragom plemenite loze“.



Dan se završava večernjim programom: u 19 časova kod kafea Koreni počinje maskenbal, a već u 19:30 porodice će moći zajedno da pogledaju film u bioskopu na otvorenom. Za prvi dan Festivala neophodne su prijave, informišite se o kapacitetu i programu na oplenac.co.rs



Nedelja, 13. septembar, donosi centralni festivalski program i oko 120 različitih aktivnosti za najmlađe.

Program počinje putujućom predstavom „Mačke naopačke“ na bini kod Crkve Svetog Đorđa, dok će se istovremeno održavati turnir u hobi horsingu i aktivnosti u viteškom selu.

1/6 Vidi galeriju Mihailo i Ljubica Karađorđević Foto: Zorana Jevtić

Svečana priredba počinje u 11:30, uz obraćanje Njihovih kraljevskih visočanstava princa Mihaila i princeze Ljubice Karađorđević, nastupe KUD-a Oplenac i baletske škole Aplauz, kao i nastup pravoslavnog muzičkog sastava Bedem sa autorskom pesmom „Na Oplencu“, posvećenom Festivalu.

Jedan od najveselijih trenutaka dana uslediće u 12:30 - tradicionalna trka beba.

Na glavnoj bini nastupiće i hor Carski glasovi iz Gračanice, Kreativno pero izvešće predstavu „Borba za zapis“ po istoimenoj knjizi princeze Ljubice, a decu očekuju i NTC kviz, kao i predstava „Žabac i stranac“ Udruženja Daun iz Kragujevca.

Pored programa na glavnoj bini, mališanima će biti dostupno više od 100 drugih aktivnosti. Od prvog izdanja, koje je imalo svega šest aktivnosti i oko 500 posetilaca, Festival je izrastao u najveći porodični događaj u Srbiji koji već treću godinu ima međunarodni karakter.

Ali brojke, poručuju organizatori, nisu glavni cilj.

Misija DFO-a ostaje ista: da oplemeni sredinu u kojoj deca odrastaju, podstakne zdravo i aktivno detinjstvo, poveže porodice i pokaže koliko toga možemo da napravimo kada zajednica svoje znanje, vreme i energiju uloži u decu.