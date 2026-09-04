"Dušu dale za društveno koristan rad" Sramotan prizor na ulicama Beograda: Dve devojke vadile đubre iz kontejnera i bacale pred prolaznike! Ljudi u šoku!
- Na snimku iz Beograda dve devojke vade smeće iz kontejnera i bacaju ga ispred prodavnice, dok prolaznici zgroženo gledaju prizor.
- Na društvenim mrežama usledili su oštri komentari i pozivi da budu kažnjene i upućene na društveno koristan rad.
Užasavajuć snimak sa ulica Beograda osvanuo je na društvenim mrežama, a na njemu se vidi kako dve devojke prave potpuni haos ispred jedne prodavnice.
Naime, one trče, skaču i bacaju smeće ispred samog ulaza u objekat. Da stvar bude gora, one su izvadile smeće iz svih kontejnera koji su bili u okolini i pobacale po putu.
Ljudi koji su izlazili iz prodavnice gazili su po đubretu zgroženi onim što vide.
Na stepenicama je bilo svega - flaša, kesa, papira i raznog drugog smeća.
Ljudi na društvenim mrežama su u komentarima mahom izražavali zgroženost prizorom na snimku.
"Dušu dale za društveno koristan rad. Mesec dana čišćenja ulica i javnih toaleta za ovu "nestašnu dečicu"; "1.000 evra da zaboli novčanik plus društveno koristan rad nedelju dana, pa da vidimo hoće li opet", komentarisali su ljudi.
Pojedini sugrađani su u komentarima navodili i da su devojčice prethodno izbačene iz prodavnice zbog krađe, ali ta informacija nije potvrđena.
Kurir.rs/Telegraf