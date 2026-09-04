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Užasavajuć snimak sa ulica Beograda osvanuo je na društvenim mrežama, a na njemu se vidi kako dve devojke prave potpuni haos ispred jedne prodavnice.

Naime, one trče, skaču i bacaju smeće ispred samog ulaza u objekat. Da stvar bude gora, one su izvadile smeće iz svih kontejnera koji su bili u okolini i pobacale po putu.

Ljudi koji su izlazili iz prodavnice gazili su po đubretu zgroženi onim što vide.

Devojke bacale đubre ispred prodavnice u Beogradu. Foto: X printscreen

Na stepenicama je bilo svega - flaša, kesa, papira i raznog drugog smeća.

Ljudi na društvenim mrežama su u komentarima mahom izražavali zgroženost prizorom na snimku.

"Dušu dale za društveno koristan rad. Mesec dana čišćenja ulica i javnih toaleta za ovu "nestašnu dečicu"; "1.000 evra da zaboli novčanik plus društveno koristan rad nedelju dana, pa da vidimo hoće li opet", komentarisali su ljudi.

Pojedini sugrađani su u komentarima navodili i da su devojčice prethodno izbačene iz prodavnice zbog krađe, ali ta informacija nije potvrđena.

Kurir.rs/Telegraf

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