Na zidu u naselju Tulbe nacrtan je lik generala Ratka Mladića u vojnoj uniformi, uz godinu njegovog rođenja, poruku i znak beskonačnosti.
Društvo
Mural sa likom generala Mladića osvanuo u Vranju: Na zidu u naselju Tulbe ispisana poruka "Ratko heroj!!!" (FOTO)
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U Vranju je na zidu koji se nalazi na ulazu u igralište u gornjem delu grada, u naselju Tulbe, osvanuo mural sa likom generala Ratka Mladića.
Osim lika, ispisana je i poruka.
Mural sa likom Ratka Mladića u Vranju Foto: Kurir.rs/T.S.
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Na muralu, uz lik generala Mladića, ispisana je godina njegovog rođenja uz poruku sa uskličnicima: "Ratko heroj!!!". Na kraju murala iscrtan je znak beskonačnosti.
Ispred murala neretko zastanu građani Vranja koji prolaze tim delom grada kako bi pročitali ono što je napisano uz lik generala Mladića. Osim odraslih, zastanu i deca, s neskrivenom znatiželjom da vide, a onda i pročitaju ono što piše uz lik generala Ratka Mladića.
Kurir.rs
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