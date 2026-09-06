Kad bih se ja pitao, reč rat ne bi postojala": Ovako je Ratko Mladić govorio o oružju i sukobima, njegove reči i danas odzvanjaju!
- Ratko Mladić je preminuo 27. avgusta u Hagu, u 84. godini, gde je poslednje godine proveo u pritvoru.
- Nakon smrti ponovo su aktuelne njegove izjave u kojima je rat nazivao 'strašnom stvari', a oružje 'strašnim proizvodom ljudskoga uma'.
Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u Hagu, u 84. godini, gde je poslednje godine života proveo u pritvoru.
Nakon njegove smrti ponovo se u javnosti podseća na različite izjave koje je davao tokom godina.
Među njima je i ona u kojoj je govorio o svom odnosu prema ratu i oružju, opisujući rat kao "strašnu stvar", dok je oružje nazvao "strašnim proizvodom ljudskoga uma".
Govoreći o iskustvima koja je stekao tokom ratnih godina, Mladić je tada rekao da bi, kada bi se on pitao, samu reč "rat" izbacio iz upotrebe.
- Ja sam rekao i ponoviću - kad bih se ja pitao, a nakon iskustava koja imam u ovome ratu, rat kao reč ne bih dozvoljavao da se upotrebljava ni kao reč na jezicima svih naroda sveta - rekao je Mladić.
Potom se osvrnuo i na oružje, za koje je imao još oštrije reči.
- A oružje je takav strašan proizvod ljudskoga uma. Kad bi bilo, po mojoj volji, ne bi se proizvodilo ni od plastike kao dečje igračke - rekao je Mladić i dodao:
- Rat je, dobro ste rekli, strašna stvar - zaključio je mladić.
Telo Ratka Mladića u četvrtak je dopremljeno u Beograd, a sahrana je najavljena za ponedeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju.
Komemoracija će biti održana u subotu u Domu Vojske u Beogradu.