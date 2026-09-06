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Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u Hagu, u 84. godini, gde je poslednje godine života proveo u pritvoru.

Nakon njegove smrti ponovo se u javnosti podseća na različite izjave koje je davao tokom godina.

Među njima je i ona u kojoj je govorio o svom odnosu prema ratu i oružju, opisujući rat kao "strašnu stvar", dok je oružje nazvao "strašnim proizvodom ljudskoga uma".

Foto: Dragan Stankovich / Zuma Press / Profimedia

Govoreći o iskustvima koja je stekao tokom ratnih godina, Mladić je tada rekao da bi, kada bi se on pitao, samu reč "rat" izbacio iz upotrebe.

- Ja sam rekao i ponoviću - kad bih se ja pitao, a nakon iskustava koja imam u ovome ratu, rat kao reč ne bih dozvoljavao da se upotrebljava ni kao reč na jezicima svih naroda sveta - rekao je Mladić.

Potom se osvrnuo i na oružje, za koje je imao još oštrije reči.

- A oružje je takav strašan proizvod ljudskoga uma. Kad bi bilo, po mojoj volji, ne bi se proizvodilo ni od plastike kao dečje igračke - rekao je Mladić i dodao:

- Rat je, dobro ste rekli, strašna stvar - zaključio je mladić.

Telo Ratka Mladića u četvrtak je dopremljeno u Beograd, a sahrana je najavljena za ponedeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju.