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"U autu sam bila sa detetom, sekund je falio da se isprevrćemo!" - ovim rečima žena iz Srbije, inače infuenserka, opisala je dramatičnu situaciju koju je, kako tvrdi, doživela na auto-putu u blizini Zagreba, dok je sa ćerkom, u automobilu beogradskih tablica, putovala ka Sloveniji.

Prema njenim rečima, u jednom trenutku im se približio crni Audi sa zagrebačkim registarskim oznakama. Automobil joj se, kako tvrdi, približio toliko da je gotovo dodirivao zadnji branik njenog vozila, a zatim je nastavio da se kreće tik uz njen automobil.

Sve je snimila i objavila na svom Instagram profilu.

Snimak je uznemirujući, a neshvatljivo je ponašanje vozača koji se "uneo u branik" videvši da su u kolima žena i dete.

Foto: Instagram Printscreen/dusevniinvestitor

Ona navodi da je bila uplašena za svoj i život svog deteta.

"I šta ćemo sad reći na ovo direktno ugrožavanje života žene i deteta od strane dva muškarca sa ZG tablicama?!", napisala je ona.

Kako je kasnije izjavila, njena ćerkica se tokom incidenta veoma uplašila, dok je ona, kako kaže, bila u strahu da bi vozilo moglo da izgubi kontrolu i da bi njih dve mogle da dožive ozbiljnu saobraćajnu nezgodu.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Ona tvrdi da ovo nije prvi put da na putu ka Sloveniji doživljava neprijatnosti u okolini Zagreba, ali ističe da nijedna prethodna situacija nije bila ni približno toliko rizična.

"Moram da kažem da mi se na putu ka Sloveniji uvek slično dešava u blizini Zagreba, ali nikad nije bilo ovako rizično po život kao sad", navela je.

Posebno je naglasila da je za volanom više od dve decenije i da sebe smatra iskusnim vozačem.

"Aktivni sam vozač sa 23 godine iskustva, pored B, imam i punu A kategoriju i vožnju bez ijednog udesa u životu, ali na ovo zastrašivanje i agresiju neću ćutati nikada, nikome i nigde!", poručila je.

Na kraju je istakla da njena objava nije poziv na mržnju, već apel da se, kako kaže, nasilničkoj vožnji stane na put.