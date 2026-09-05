Beograđanka sa detetom doživela horor kod Zagreba! Crni Audi joj se uneo u branik: "Sekund je falio da se isprevrćemo!" (VIDEO)
- Beograđanka tvrdi da joj se na auto-putu kod Zagreba crni Audi sa zagrebačkim tablicama uneo u branik dok je u kolima bila sa detetom. Kaže da je snimak objavila na Instagramu i da je bila u strahu da će izgubiti kontrolu nad vozilom.
- Navodi da joj se slične neprijatnosti dešavaju i ranije na putu ka Sloveniji, ali da ovako rizična situacija nije bila do sada. Poručila je da ne želi da širi mržnju, već da se nasilničkoj vožnji stane na put.
"U autu sam bila sa detetom, sekund je falio da se isprevrćemo!" - ovim rečima žena iz Srbije, inače infuenserka, opisala je dramatičnu situaciju koju je, kako tvrdi, doživela na auto-putu u blizini Zagreba, dok je sa ćerkom, u automobilu beogradskih tablica, putovala ka Sloveniji.
Prema njenim rečima, u jednom trenutku im se približio crni Audi sa zagrebačkim registarskim oznakama. Automobil joj se, kako tvrdi, približio toliko da je gotovo dodirivao zadnji branik njenog vozila, a zatim je nastavio da se kreće tik uz njen automobil.
Sve je snimila i objavila na svom Instagram profilu.
Snimak je uznemirujući, a neshvatljivo je ponašanje vozača koji se "uneo u branik" videvši da su u kolima žena i dete.
Ona navodi da je bila uplašena za svoj i život svog deteta.
"I šta ćemo sad reći na ovo direktno ugrožavanje života žene i deteta od strane dva muškarca sa ZG tablicama?!", napisala je ona.
Kako je kasnije izjavila, njena ćerkica se tokom incidenta veoma uplašila, dok je ona, kako kaže, bila u strahu da bi vozilo moglo da izgubi kontrolu i da bi njih dve mogle da dožive ozbiljnu saobraćajnu nezgodu.
Ona tvrdi da ovo nije prvi put da na putu ka Sloveniji doživljava neprijatnosti u okolini Zagreba, ali ističe da nijedna prethodna situacija nije bila ni približno toliko rizična.
"Moram da kažem da mi se na putu ka Sloveniji uvek slično dešava u blizini Zagreba, ali nikad nije bilo ovako rizično po život kao sad", navela je.
Posebno je naglasila da je za volanom više od dve decenije i da sebe smatra iskusnim vozačem.
"Aktivni sam vozač sa 23 godine iskustva, pored B, imam i punu A kategoriju i vožnju bez ijednog udesa u životu, ali na ovo zastrašivanje i agresiju neću ćutati nikada, nikome i nigde!", poručila je.
Na kraju je istakla da njena objava nije poziv na mržnju, već apel da se, kako kaže, nasilničkoj vožnji stane na put.
"Ne želim da sejem mržnju, želim da joj konačno stanemo na put", napisala je žena uz objavu, koju je označila heštegom #nasilničkavožnja.
Kurir.rs/Telegraf