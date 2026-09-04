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Zimsko računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru.

U noći između subote i nedelje, kazaljke na satu biće pomerene jedan sat unazad. U 3 časa ujutru sat će biti vraćen na 2 časa, što znači da ćemo dobiti jedan sat više za spavanje.

letnje računanje vremena
letnje računanje vremena Foto: Profimedia / kraftfoto / Alamy

Prelazak na zimsko računanje vremena donosi i raniji zalazak sunca, pa će dani biti kraći u večernjim satima.

Iako se već godinama govori o ukidanju pomeranja sata, u Srbiji se i dalje primenjuje postojeći sistem promene računanja vremena dva puta godišnje, na proleće se prelazi na letnje, a na jesen na zimsko računanje vremena.

Kurir.rs/Telegraf

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