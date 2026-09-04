Zimsko računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada pomeramo kazaljke na satu unazad i spavamo sat duže.
Promena
Evo kada počinje zimsko računanje vremena ove godine: Pada za vikend i spavaćemo sat vremena duže!
- Zimsko računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
- U noći između subote i nedelje, u 3 časa sat se vraća na 2, pa se spava sat duže.
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Zimsko računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru.
U noći između subote i nedelje, kazaljke na satu biće pomerene jedan sat unazad. U 3 časa ujutru sat će biti vraćen na 2 časa, što znači da ćemo dobiti jedan sat više za spavanje.
letnje računanje vremena Foto: Profimedia / kraftfoto / Alamy
Prelazak na zimsko računanje vremena donosi i raniji zalazak sunca, pa će dani biti kraći u večernjim satima.
Iako se već godinama govori o ukidanju pomeranja sata, u Srbiji se i dalje primenjuje postojeći sistem promene računanja vremena dva puta godišnje, na proleće se prelazi na letnje, a na jesen na zimsko računanje vremena.
Kurir.rs/Telegraf
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