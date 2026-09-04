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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski sastala se danas sa majkama i decom nakon svečane akademije povodom 220 godina od Boja na Deligradu.

- Mnogo znače ovakvi trenuci, iznova daju smisao i podsećaju šta još treba da uradimo - istakla je ministarka.

Jedna majka se obratila ministarki i poručila joj:

- Zahvaljujem se u ime svih roditelja. Na vašoj podršci, na požrtvovanju i svemu onom što ste doprineli da se ovaj zakon usvoji - rekla je ona, na šta je ministarka uzvratila:

- Hvala vama, ali to je vama vaša borba dala. Čuvajte svoje roditelje, baš ste me obradovali i iznenadili.

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