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Otišla je kada je dete imalo pet godina. Poslala mi je poruku da želi razvod, a kada sam je upitao šta ćemo sa sinom, napisala je: "Pa, ja nemam vremena za njega!"

Ovako za Kurir svoju potresnu priču počinje Nenad Stanimirović (54) iz Zrenjanina, korisnik vojne invalidske penzije, koji već godinama sam brine o svom sada jedanaestogodišnjem sinu.

Nenad se suočio s nečim o čemu nije mogao ni da sanja. Nedugo nakon razvoda 2021. majka je prekinula svaki kontakt s detetom, a prestala je i da plaća alimentaciju. Kako bi dečaku obezbedio sve što mu je potrebno, Nenad je morao da podiže kredite, da ih refinansira...

Foto: Marko Karovic

Majčin dug za neplaćenu alimentaciju, kaže, narastao je na oko 700.000 dinara. Zahvaljujući Alimentacionom fondu danas njegov sin dobija novac svakog meseca, jer je država s Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju preuzela na sebe zadatak da nijedno dete ne trpi zbog neodgovornog roditelja.

Kada je mališan imao četiri godine, Nenad se s njim preselio u kuću svoje pokojne majke, a supruga je ostala u mestu u kom su do tada živeli. Samo mesec dana kasnije stigla mu je poruka koja mu je promenila život.

- Pisalo je: "Želim razvod." Bio sam u šoku. Ništa nije ukazivalo na to da je među nama nešto bilo pogrešno. Pozvao sam je, ali nije htela da se javi. Samo je napisala: "Desilo se..." Najteže mi je palo kada sam je pitao: "Dobro, šta ćemo s detetom?", a ona odgovorila da nema vremena za njega - priseća se Nenad.

Procena Centra za socijalni rad pokazala je da dete ima bolje uslove za život kod njega. Majka se nije bunila, Nenad je dobio puno starateljstvo. Brak je okončan u aprilu 2021. Sudskom odlukom majka je trebalo da plaća 10.000 dinara mesečno.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

- Uplatila je svega 1.500 dinara. Prvi dug je bio 113.000, a kasnije se nagomilao i došao do nekih 600.000-700.000 dinara. Nisam mogao da naplatim, jer nije bila zaposlena - priča Nenad.

Troškovi za dete, međutim, nisu mogli da čekaju. Nenad je morao da se snalazi. Dizao je kredite, refinansirao ih i ponovo se zaduživao.

- Morao sam tako da dete ne bi trpelo. Za mene nije problem. Pojedem šta stignem, al' on mora da ima.

Dečak, kaže Nenad, nikada nije pitao zašto majka ne zove i ne dolazi. Veruje da je nekada pre čekao da će majka da dođe, da pita za njega, da bude tu. S vremenom je, međutim, prestao da očekuje bilo šta.

- On ne priča o tome, ali mu sigurno nedostaje. No, od nje nema nikakva očekivanja. Ako mu nešto zatreba, kaže: "Tata, je l' možeš ti to?" Zna da ja ne plivam u parama. Kad mogu, ja mu priuštim. Kad ne mogu, ne mogu.

O Alimentacionom fondu Sredstva za finansiranje Alimentacionog fonda se obezbeđuju iz budžeta, od donacija i drugih prihoda u skladu sa zakonom

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Za upravljanje Alimentacionim fondom zaduženo je Ministarstvo za brigu o porodicu i demografiju

Najviši iznos koji dete može mesečno da dobija iz Alimentacionog fonda sada je blizu 28.000 dinara.

16. juna 2025. Narodna skupština usvojila Zakon o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda, a krajem avgusta 2025. počeli primena zakona i rad fonda

Obeležavanje godinu dana rada Alimentacionog fonda Foto: Marko Karović

Sve se promenilo kada je pre tačno godinu dana osnovan Alimentacioni fond, koji je u nadležnosti Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, a preko kog je do sada isplaćeno više od 63 miliona dinara za 959 dece čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju.

Nenad je za fond čuo preko medija, angažovao advokata i prikupio dokumentaciju.

- To mi je donelo veliko olakšanje. Kredit je tu, ali znam da dobijam novac iz fonda i mnogo sam mirniji.

Otac i sin su danas, kako Nenad voli da kaže, tim. Otac kuva, brine o školi, kupuje šta može i trudi se da sinu pruži sve što mu je potrebno.

Roditeljima koji sami podižu decu i čiji bivši partneri ne plaćaju alimentaciju Nenad poručuje:

- Jedini izlaz i spas za njih je Alimentacioni fond. Ako već roditelji dece nemaju savest, bar da ovako imaju neku sigurnost.