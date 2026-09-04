PRAKING SERVIS IZDAO UPOZORENJE: Ne nasedajte na lažne poruke o navodnim neizmirenim naknadama za parkiranje
- JKP 'Parking servis' upozorava građane na lažne SMS poruke u kojima se traži uplata navodnih neizmirenih naknada za parkiranje.
- Preduzeće poručuje da se poruke ne otvaraju, ne odgovara na njih i da se podaci ne unose preko linkova, jer je reč o prevari.
JKP „Parking servis“ upozorava građane da se putem SMS poruka šire lažne informacije u kojima se pošiljalac predstavlja kao „Parking servis“ i građane navodi da putem lažnog internet linka uplate navodno neizmirene naknade za parkiranje.
U jednoj od poruka koju su građani dobili navodi se:
„Podsetnik za plaćanje Parking servisa
Poštovani korisniče: Naš sistem je potvrdio da na vašem računu postoje neizmirene naknade za parkiranje. Kako biste zaštitili svoja prava na uslugu i izbjegli nepotrebne pravne sporove, molimo vas da proverite i platite neizmireni iznos do 24:00 sata 4. septembra kako biste spriječili daljnje komplikacije.“
Poruke su poslate sa broja telefona koji počinje sa +63 960...
JKP „Parking servis“ apeluje na građane da ne odgovaraju na ove poruke, ne otvaraju linkove i ne unose svoje podatke, jer je reč o prevari i pokušaju zloupotrebe.
Građani sve informacije o svojim obavezama prema JKP „Parking servis“ treba da proveravaju isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije i zvanične internet prezentacije preduzeća.