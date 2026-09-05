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Zavirili smo iza kulisa nečega što je bukvalno pokorilo svet. Nečega što staje u samo jednu reč - dizi. Što staje u taj pitki kratki sinonim za visokobudžetne turske serije i globalni fenomen koji u više od 170 zemalja drži milijardu ljudi prikovano za televizijske ekrane.

Obišli smo zahvaljujući Direkciji za komunikacije Predsedništva Turske četiri izuzetno važne lokacije na kojima vizantijske tvrđave stoje naspram belih čadora Osmanlija, na kojima su sokaci okruženi tradicionalnim domovima, na kojima se pred kamerama pripovedaju priče o zabranjenim ljubavima, o porodičnim vrednostima, o velikim bitkama.

Tvrđava u TRT studiju koja je svedok mnogih filmskih bitaka Foto: Kurir

I svako to mesto nosi uz svoje ime naslove koji su magiju fabrike snova na Bosforu preneli i u Srbiju. Bili smo u četiri velika studija gde se pod otvorenim nebom filmska iluzija pretvara u milijarde dolara i osvaja planetu.

TRT međunarodni filmski studio: Srce istorijskih spektakala

Impresivni TRT međunarodni filmski studio gigantski je kompleks turske nacionalne televizije. Ovde su podignuti fantastični setovi, a tu se upravo snima četvrta sezona spektakla "Mehmed Osvajač" (Mehmed: Fetihler Sultani).

1/20 Vidi galeriju TRT međunarodni filmski studio je gigantski kompleks turske nacionalne televizije, a tu su snimani brojni spektakli poput Mehmeda Osvajača, Barbarose, Saladina... Foto: Kurir

Prošli su ovuda i Barbarosa (Barbaroslar: Akdeniz'in Kilici), i Sultan Abdulhamid (Payitaht Abdülhamid), i Salahudin Ejubi (Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi) kod nas znan kao Saladin, osvajač Jerusalima, a veličanstvene kadrove su zabeležile i serije "Buđenje: Veliki Seldžuci" (Uyanis: Büyük Selçuklu) i "Alparslan: Veliki Seldžuci" (Alparslan: Büyük Selçuklu).

Među tim zidinama, nastalim kombinacijama kamena, stiropora i drveta, dočekao nas je producent Ejup Gokan Ozekin. Njegovo objašnjenje uspeha turskih serija ne počinje marketingom ni ogromnim budžetima - ono počinje kulturom.

Turski glumac Serkan Čajoglu u kostimu sultana Mehmeda Osvajača Foto: Kurir

- Još od Deda Korkuta (mitskog mudraca, naratora, prvosveštenika, i duhovnog pretka Turaka, Azerbejdžanaca, Turkmena i Gagauza, prim. aut.), dakle od davnina, pripovedanje usmenih priča je poseban i neodvojiv deo turskog identiteta. A ovo vizuelno pripovedanje tih priča i njihovo prenošenje na ekran doživelo je vrhunac od dvehiljaditih godina naovamo. Mislim da je taj talenat za pripovedanje jednostavno nešto što nam je u genima - istakao je Ozekin za Kurir.

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Ova rečenica savršeno sažima suštinu fenomena planetarnog uspeha - turska priča nije nov proizvod, već nastavak hiljadugodišnje tradicije tog slavnoga mudraca. Iz te drevne potrebe za pripovedanjem danas nastaju scenariji koji su stvorili takav brend da televizije na maltene svim kontinentima više i ne pitaju za cenu, već daju novac samo da imaju privilegiju da se baš na njihovom TV kanalu emituju turske serije.

Nemilosrdno kasapljenje epizoda: To nije dobro

Ozekin je sa nama podelio i konkretne brojke koje oslikavaju impresivan obim produkcije na setu "Mehmeda Osvajača".

- U samo jednoj sezoni "Mehmeda" snimi se otprilike 35 do 38 epizoda. Takođe smo radili i projekte od 57 epizoda u cugu. Ovaj tempo proizvodnje od skoro 40 epizoda godišnje po seriji, od kojih svaka traje oko dva i po sata, predstavlja nešto što nijedna druga industrija na svetu ne može da isprati! - naglašava producent.

Međutim, otkriva i neverovatan paradoks o tome kako se turske epizode, inače rađene kao celovečernji filmovi, prilagođavaju stranom tržištu.

Turski glumac Serkan Čajoglu u kostimu sultana Mehmeda Osvajača Foto: TRT

- U svetu su trajanja serija počela drastično da se skraćuju na 40, 30, pa i 20 minuta. Mi našim partnerima u inostranstvu nudimo blokove od dva i po sata. Verujte mi, scenaristički je nemoguće da nam se u tom ogromnom bloku na svakih 45 minuta idealno poklopi kraj nekog segmenta. Zato ih u inostranstvu bukvalno "seku". To nije naročito smisleno, jer se ne zna da li će katarza, padovi i usponi u radnji biti na pravom mestu u tim veštački ispričanim celinama. Pa ipak, uprkos tome, naše serije osvajaju svet. To je zaista razlog za zahvalnost.

Srbija i Turska imaju zajedničku istoriju

Posebno značajan i emotivan deo razgovora ticao se odnosa prema Srbiji i Balkanu. Ozekin je za Kurir naglasio da se izuzetno vodi računa o tome kako se prikazuju istorijske ličnosti sa naših prostora, odbijajući holivudski šablon po kom su neprijatelji uvek apsolutni negativci.

- Jako smo pažljivi. Kada smo radili na likovima koji su, da tako kažem, "čisto zlo", nismo od njih pravili karikature. Želeli smo da naglasimo da i ljudi koji su na suprotnoj, neprijateljskoj strani, imaju svoju sopstvenu borbu i motive. Zbog toga smo iz vašeg regiona dobili izuzetno pozitivne povratne informacije - objašnjava Ozekin i iskazuje duboko poštovanje prema zajedničkom nasleđu:

Direktno sa seta četvrte sezone serije Mehmed Osvajač na kratko nam se pridružio glumac Serkan Čajoglu Foto: Kurir

- Imamo zajedničke godine. Neke su prošle u borbi, a neke pod istim krovom. Naše balkansko nasleđe, običaji, stil, način izražavanja, pa čak i arhitektura, duboko su isprepletani. Naše prijatelje u Srbiji i srpsko tržište svi mi ovde veoma cenimo.

Tajna je, tvrdi on, i u očuvanju ljudskih vrednosti:

- Rejting jeste važan, ali Turska kroz svoje serije neguje porodične vrednosti. U dobu kada se sve toliko degeneriše, smatram da je jedino ispravno da turske serije ostanu lokomotiva očuvanja porodice, zajedničkih vrednosti i ljudske savesti.

Serkan Čajoglu, turska zvezda: Svesni smo odgovornosti

Koliku odgovornost nose na svojim leđima svesni su i glavni akteri ovih vizuelnih spektakala. Serkan Čajoglu, velika turska zvezda, tumači lik sultana Mehmeda Osvajača, za Kurir je objasnio kako doživljava uticaj koji ova serija ima širom planete.

Serkan Čajoglu Foto: Kurir

- Naravno da svakodnevno snimamo svesni te ogromne odgovornosti. Mi u produkcijskom delu zapravo pokušavamo da ispričamo nešto o našoj kulturi, a to što to dobija toliko interesovanja širom sveta nas neizmerno raduje. Ljudi su radoznali za naš jezik, pitaju se kako živimo. U koju god zemlju da odemo, stalno nam postavljaju pitanja o Turskoj. To je ogromna stvar i za sve nas je veoma dragocena - istakao je Čajoglu, koji zbog obaveza na setu nije mogao da nam se duže posveti.

Kaskaderi i konjanici na setu Bozdağ studija tokom predstave Uskrsnuće Foto: Kurir

Bozdag Film Studios: Epske bitke pred očima turista

Nešto dalje, u zelenilu azijskog dela Istanbula, nalazi se Bozdag Film Studios - mesto koje je postalo svetski poznato zahvaljujući serijama "Uskrsnuće: Ertugrul" (Dirilis: Ertugrul) i "Osman" (Kurulus: Osman). Šetajući kroz ove stalne setove imate utisak da ste se vratili pravo u 13. vek, a sam plato predstavlja jedan od najvećih studija na otvorenom u Evropi.

1/8 Vidi galeriju Bozdag filmski studio poznat je kao jedan od najvećih studija na otvorenom u Evropi, a za posetioci mogu da uživaju u predstavi Uskrnuće Foto: Kurir

Za posetioce se ovde izvode i spektakularne predstave koje uz kaskadere na konjima, vatru i animirane kadrove opsada vizantijskih utvrđenja oživljavaju priču o Ertugrulu Gaziju, ocu osnivača Osmanskog carstva i vođi čuvenog plemena Kaji. Iako se sam pad Vizantije vek i po kasnije vezuje za sultana Mehmeda Osvajača, upravo je Ertugrul u 13. veku borbom protiv vizantijskih velikaša počeo da ruši njihove granice i stvara temelje koji će promeniti svet.

Industrijski kompleks Bejkoz Kundura u Istanbulu gde se snimaju serije Foto: Kurir

Bejkoz Kundura Film plato: Od fabrike obuće do kulisa

Bejkoz Kundura Film plato je jedan od najimpresivnijih filmskih kompleksa u Istanbulu nastao na prostoru nekadašnje fabrike kožne obuće osnovane u 19. veku. Autentična industrijska arhitektura od crvene cigle i izlaz na sam Bosfor poslužili su kao savršena kulisa za kultnu seriju "Kako vreme prolazi" (Öyle Bir Geçer Zaman Ki), napetu dramu "Insajder" (Içerde) sa Čagatajem Ulusojem, kao i za delove legendarne serije "Ezel". Ovde je sniman i savremeni Netflix hit "Klub" (Kulüp).

1/7 Vidi galeriju Bejkoz Kundura Film plato je jedan od najimpresivnijih filmskih kompleksa u Istanbulu nastao na prostoru nekadašnje fabrike kožne obuće Foto: Kurir

Važno je napomenuti da se "Sulejman Veličanstveni" i "Sultanija Kosem" često pogrešno pripisuju ovom studiju. Te dve čuvene serije snimane su na posebnim imanjima u Hadimkeju i na farmi Bilezikči, na evropskoj strani Istanbula.

Balat i Fener (Fatih): Žive ulice i turistički fenomeni

Za razliku od svih pomenutih studija koje smo posetili, istorijska naselja Balat i Fener na obali Zlatnog roga predstavljaju živu, otvorenu pozornicu. Njihove strme, kaldrmisane ulice i prepoznatljive šarene fasade postale su globalno poznate zahvaljujući seriji "Jama" (Çukur).

1/6 Vidi galeriju Balat i Fener su istorijska naselja na obali Zlatnog roga i predstavljaju posebnu atrakciju kako za filmske ekipe, tako i za turiste Foto: Kurir

Upravo je ta autentičnost poslužila kao glavni dekor za kultnu kriminalističku dramu, a turisti iz celog sveta danas dolaze ovde samo da bi se fotografisali pored prepoznatljivih fasada.

Anketa Da li ste ljubitelji turskih serija? Da, obožavam ih! 85.71% Ponekad pogledam, ali nisam verni gledalac 14.29% Ne gledam ih uopšte 0%

Pojedine scene i drugih serija su snimane na ovoj lokaciji, ali je "Jama" u tom smislu sinonim za Balat i Fener i najbolji dokaz kako se televizijski kadar direktno pretvara u masovno privlačanje turista.

Glumica Merve Učer u kostimu princeze Rose na setu serije Mehmed Osvajač Foto: Kurir

Merve Učer blista u kostimu: Princeza srpskoga porekla? Sa seta u kostimu princeze Rose, treće žene sultana Mehmeda Osvajača, došla je da nas pozdravi glumica Merve Učer. Istakla je da je izuzetno ponosna što svojim radom direktno doprinosi da popularnost Turske raste na svim meridijanima. Ono što je zanimljivo jeste da lik koji tumači predstavlja fascinantan spoj televizijske fikcije, surove istorije i romantične legende. Iako u seriji se govori o princezi Rosi iz Bosne, scenaristi su je vešto spojili sa istorijskom ličnošću - princezom Katarinom, ćerkom kralja Stjepana Tomaša, koju su Osmanlije zaista zarobile nakon pada Bosne 1463. godine. Međutim, iza imena ekranizovane Rose zapravo se krije stvarna sultanija Čiček Hatun, žena misterioznog porekla čiji je život pokrenuo brojne istorijske debate. Oživljavajući je pred kamerama, Merve pred publiku donosi priču oličenu u ženi čije ime i kao Rosa i kao Čiček, simbolično označava nežni cvet. Mnogi izvori ipak naginju njenom srpskom ili grčkom poreklu kroz teoriju da je njen brat prešao u islam, uzeo ime Ali-beg i ostvario visoku vojnu karijeru na dvoru samog sultana Mehmeda II. Drugi pak kažu da je zarobljena kao mlada tokom pada Carigrada 1453. godine. Kako god bilo, ona je 1459. rodila Mehmedovog najvoljenijeg sina, princa Džema. Da je njena sudbina još u to vreme intrigirala svet, dokazuje i dugovečni zapadnoevropski mit prema kojem je Čiček zapravo bila francuska princeza, ćerka kralja Luja XI i sestra Šarla VIII, navodno zarobljena kada je krenula u Vizantiju da se uda, ali savremeni istoričari su tu verziju zvanično odbacili kao čistu romantičarsku legendu.

Ova poseta istanbulskim studijima pružila nam je uvid u ono što se ne vidi na ekranima, a to su ogroman rad, promišljanje i snažan osećaj misije koji stoje iza svake epizode. Dok svetske konferencije analiziraju brojke i strategije, ovde, među kulisama i na ulicama Istanbula, vidi se sama suština - priča koja se prenosi generacijama, ispričana sa poštovanjem prema prošlosti i odgovornošću prema budućnosti.

Serija "Sultanija Kosem" je veoma gledana na Kurir televiziji Foto: Promo