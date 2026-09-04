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Jedinice Vojske Srbije koje na Pešterskoj visoravni učestvuju na združenoj taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjem „Pobednik 2026“, ovih dana su angažovane i na brojnim aktivnostima civilno-vojne saradnje u saradnji sa organima lokalne samouprave u Sjenici.

U okviru ovih aktivnosti, koje se realizuju radi stvaranja uslova za bolji život građana ovog dela Srbije, izvode se inžinjerijski radovi u udaljenim selima na teritoriji opštine, pruža medicinska pomoć meštanima i pomoć u vodosnabdevanju ugroženih domaćinstava, dok se u školama realizuju edukativna predavanja o rizicima upotrebe pirotehničkih sredstava.

Inžinjerijske radne grupe iz sastava Druge brigade kopnene vojske u rejonu sela Buđevo i Raždaginja na Pešterskoj visoravni izvode radove na rekonstrukciji puteva, kao i na čišćenju i revitalizaciji pojila za napajanje stoke. Na taj način se, osim pomoći građanima, unapređuje i osposobljenost inžinjerijskih jedinica za izvršavanje opštih zadataka u podršci snagama u izvođenju operacija.

Pomoć Vojske Srbije meštanima sjeničkih sela Foto: Vojska Srbije

Na molbu lokalne samouprave, Vojska Srbije angažuje i četiri autocisterne za vodu iz kojih se dopunjavaju bunari i rezervoari koje meštani koriste za domaćinstva i za napajanje stoke u sjeničkim selima Boljare, Bare, Bioč, Dolinje, Dunišiće, Kladnica, Trebine i Ursule.

Specijalisti Vojske Srbije za ubojna sredstva su, za to vreme, u osnovnim školama u selima Raždaginja i Karajukića Bunari, održali niz edukativnih predavanja o opasnostima upotrebe petardi, vatrometa, baklji i drugih eksplozivnih naprava i pravilnom postupanju u slučaju nailaska na neeksplodirana ubojna sredstva.

Početkom ove nedelje u pešterskim selima Buđevo i Raždaginja realizovana je i akcija „Vojni lekar na selu“, tokom koje su lekari i medicinski tehničari Vojske Srbije vršili preventivne medicinske preglede meštana kojima je otežan pristup sistemu zdravstvene zaštite.

Realizacijom ovih zadataka, Vojska Srbije pokazuje da je uvek u službi građana, ne samo kada je reč o odbrani zemlje, i ostaje spremna da, u skladu sa raspoloživim kapacitetima, angažuje svoje snage i sredstva gde kod i kada god je to najpotrebnije.

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