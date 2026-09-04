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Trajno su snižene cene 18 lekova koji se izdaju na recept, i to za 50 do 70 odsto, a nove cene iznose najviše 1.700 dinara. Pojedini pacijenti tako mogu da uštede i do 10.000 dinara, dok nadležni poručuju da nema razloga za strah od nestašica.

O tome koliko ova mera znači građanima, kako se ostvaruje pravo na jeftiniju terapiju, ali i o novim inovativnim lekovima i planovima Ministarstva zdravlja, u emisiji "Puls Srbije" kod voditeljke Teodore Borozan govorio je prof. dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

Veliko olakšanje za hronične pacijente

Govoreći o odluci države da trajno snizi cene 18 lekova, Mirsad Đerlek je istakao da će najveću korist imati hronični pacijenti.

- Ovo mnogo znači našim pacijentima, posebno onima koji su socijalno ugroženiji od većine stanovništva. Skoro sve ove lekove pacijenti su do sada morali u potpunosti da plaćaju, a to nije bilo lako jer nisu bili jeftini. Država je, zahvaljujući stabilnoj finansijskoj situaciji, niskoj zaduženosti zemlje i inicijativi predsednika Republike Aleksandra Vučića, izdvojila 32,4 miliona evra na godišnjem nivou. To je posebno važno naglasiti građanima jer je reč o trajnoj meri - rekao je Đerlek.

On je dodao da je među 18 lekova čak 16 antikoagulantnih, koji imaju izuzetno značajnu ulogu u lečenju ozbiljnih zdravstvenih problema.

- Biće lekova i za prvu meru koja je počela da važi od 1. avgusta, a biće ih dovoljno i za ovih 18 lekova koje sada pominjemo. To su 16 antikoagulantnih lekova, izuzetno važnih i lekova koji prevashodno spašavaju živote. Koriste se kod različitih vrsta atrijalnih fibrilacija, dubokih venskih tromboza, plućne embolije i svega onoga što može ozbiljno da ugrozi život pacijenta. Sa druge strane, tu su i dva leka koja se koriste kod slabosti i disfunkcije srca i koja će takođe dati veliki doprinos onome što nam je najvažnije, a to je da spašavamo ljudske živote - naveo je državni sekretar.

Prema njegovim rečima, pojeftinjenje je posebno značajno za starije građane, ali i za mlađe hronične pacijente, jer veliki broj njih istovremeno koristi više različitih terapija.

- Ranije sam govorio da su to uglavnom ljudi od 60, 65 ili 70 i više godina, ali nažalost imamo i dosta mladih hroničnih pacijenata. Svi oni često imaju i više pridruženih bolesti, odnosno komorbiditeta, pa nije retkost da jedan pacijent pije četiri, pet, šest, pa čak i sedam lekova. Kada za toliko terapija plaćate ono što ste ranije morali da plaćate, jasno je koliko to opterećuje kućni budžet. Zato ovom merom rasterećujemo život i budžet građana, posebno onih koji su socijalno ugroženi. Prioritet je svakako spašavanje života i poboljšanje kvaliteta života, ali kada rasteretite nečiji budžet, taj novac može da se iskoristi za nešto drugo, za porodicu, decu, unuke ili svakodnevne potrebe. To je zaista velika stvar - rekao je Đerlek.

Da li će biti još pojeftinjenja?

Đerlek je objasnio i proceduru koju građani moraju da ispoštuju kako bi ostvarili pravo na terapiju po sniženoj ceni, naglasivši da nije dovoljno samo otići u apoteku i tražiti lek sa spiska.

- Ljudi tu često greše, zato je važno da ovo ponavljamo. Prvo se ide kod lekara specijaliste, koji propiše novi lek koji se nalazi na A1 listi. Građani nisu dužni da znaju da je država neki lek stavila na A1 listu. Lekar im daje terapiju koja je kvalitetna i odgovara njihovom zdravstvenom stanju, nakon čega pacijent dobija izveštaj. Zatim ide kod izabranog lekara opšte prakse, uzima recept i tek onda odlazi u apoteku, gde koristi ovu beneficiju - objasnio je on.

Kako je dodao, lekovi koji su ranije morali da se plaćaju u punoj ceni sada mogu da se dobiju za višestruko manje novca.

- Ako ste ranije lek plaćali u punoj vrednosti, sada ćete ga uzeti za nekih 600 do 1.100 dinara, zavisno od terapije. Efekat tih lekova je veoma kvalitetan i ovo je velika stvar za naše pacijente. Ja sam prethodnih dana obilazio apoteke i video ljude koji dođu i kažu: "Čuo sam na televiziji, dajte mi taj i taj lek". Razumem da su ljudi nekada neobavešteni, ali upravo zato koristimo ovakve emisije da građanima što više puta objasnimo kako da ostvare ono što im država omogućava - kazao je Đerlek.

Na pitanje da li će biti dodatnog pojeftinjenja lekova koji se trenutno ne nalaze na spisku, Đerlek je najavio da država radi na proširenju dostupnosti savremenih terapija.

- Građani žele da država radi na podizanju životnog standarda, ali kada bismo rangirali naše želje, zdravlje i život su uvek na prvom mestu. Pacijenti me često pitaju: "Dobro, ovi pacijenti iz grupe retkih bolesti dobili su svoj inovativni lek, kada ćemo mi?" Interesovanje je veliko i država svakodnevno radi na tome da obezbedimo još više inovativnih i kvalitetnih lekova. To su najsavremeniji lekovi koji postoje u svetu - istakao je on.

Foto: Kurir Televizija

Kako je naveo, do kraja 2026. godine očekuje se dolazak novih inovativnih lekova, a posebno je govorio o terapijama za različite vrste malignih bolesti.

- Država je potpisala ugovor sa kompanijom AstraZeneka za četiri inovativna leka, koji bi trebalo da stignu krajem oktobra ili početkom novembra. Reč je o lekovima koji imaju veoma dobro dejstvo kod tumora pluća, dojke, jetre, žučnih puteva, mokraćne bešike i jajnika. Velika prednost novih inovativnih lekova jeste u tome što mogu ciljano da deluju na tumorsko tkivo, dok su neki raniji lekovi razarali i zdravo tkivo. Priprema se i ozbiljan sporazum sa američkom kompanijom MSD za lek keytruda, koji je jedan od najtraženijih lekova u svetu. Do sada smo posebno dobre rezultate imali kod tumora pluća, dojke i melanoma, a važno je da istaknemo da ranije nismo imali lek za melanom. Dermatolozi sa kojima sam razgovarao navode da se uz keytrudu postižu i višegodišnje remisije bolesti - rekao je Đerlek.

On je dodao da bi nova terapija mogla da omogući lečenje većeg broja maligniteta.

- Sa ovim lekovima i tipizacijom tumorskog tkiva možemo da povećamo broj indikacija sa pet na deset ili 12. To znači da ćemo moći da lečimo veći broj pacijenata i različite vrste maligniteta. To je ono što želimo - da pratimo svetsku medicinu i da našim građanima obezbedimo ono što je najsavremenije i najkvalitetnije, rekao je državni sekretar.

O nestašici, bolnicama i povratku lekara

Jedno od glavnih pitanja koje se postavilo nakon objave o pojeftinjenju jeste da li bi povećana potražnja mogla da dovede do nestašice lekova.

- Apsolutno ne postoji razlog za strah od nestašice. Mi imamo izuzetno stabilnu finansijsku situaciju u državi. Kurs evra je skoro 12 godina oko 117,5 dinara, Srbija je nisko zadužena zemlja, a javni dug je oko 43,2 odsto. Devizne rezerve su velike, trenutno imamo oko pet milijardi evra na računu. Svi ovi lekovi o kojima pričamo, kao i oni čije su cene niže od 1. avgusta, finansiraju se iz budžeta. Dakle, nema razloga da ljudi prave zalihe i kupuju lekove preko svojih potreba - poručio je Đerlek.

Govoreći o budućim prioritetima Ministarstva zdravlja, on je najavio nastavak velikih ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremu.

- Nastavljamo ono što smo do sada radili. Završavamo Klinički centar u Beogradu, sledeće godine završavamo Klinički centar u Novom Sadu, a započeće i Klinički centar u Kragujevcu. Time se zaokružuje priča o četiri univerzitetska klinička centra. Trenutno se radi i četiri do pet opštih bolnica kroz generalne rekonstrukcije i nadogradnje, koje će biti među najsavremenijim bolnicama u regionu. Oko 40 domova zdravlja obnovljeno je za ovih 12 godina, a kada se dodaju zdravstvene stanice i druge ustanove, govorimo o gotovo 200 zdravstvenih objekata koji su urađeni. Ako to uporedimo sa periodom od 2000. do 2012. godine, kada nije urađena nijedna takva ustanova, onda je odnos nula prema gotovo 200 - rekao je Đerlek.

Posebno je istakao plan da svaki okrug u Srbiji dobije magnetnu rezonancu.

- Nastavićemo i sa nabavkom savremene opreme. Ideja predsednika da svaki okrug u Srbiji ima magnetnu rezonancu biće realizovana. Kada sam ja počinjao u zdravstvu, da mi je neko rekao da ćemo doći u situaciju da svaka opšta bolnica ima takvu dostupnost dijagnostike, rekao bih da je to diskutabilno. Danas imate skenere, mamografe i drugu opremu koja omogućava lekarima da pravovremeno postave dijagnozu i što pre započnu terapiju. Paralelno sa tim moramo da ulažemo u kadar i inovativne lekove. Sve što je najkvalitetnije na svetskom tržištu država može da nabavi i obezbedi svojim pacijentima, jer briga o zdravlju i životima ljudi nema cenu - poručio je Mirsad Đerlek.

03:46 ĐERLEK O TRAJNOM POJEFTINJENJU 18 LEKOVA! Otkrio ko može da uštedi i do 10.000 dinara: "Ovo je velika stvar za pacijente" Izvor: Kurir televizija

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