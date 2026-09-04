Želeo bih da sahrana moga oca generala Ratka Mladića prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i prepucavanja, zato pozivam sve da se uzdrže od bilo kakvih provokacija i pokušaja da se spreči da ožalošćeni mogu dostojno da sahrane komandanta Vojske Republike Srpske. Ovim rečima je Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, danas otpočeo konfereniciju za novinare u kojoj su učestvovali i advokat Dragan Ivetić, član medicinskog tima odbrane dr Ognjen Gudelj i ministar pravde Nenad Vujić. Rekao je i da su za njega i za porodicu najmučnija bila poslednja dva meseca. Poručio je i sledeće: “Moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavesnim lečenjem i namernim davanjem prejakih opijata koji su ga na kraju doveli do smrti”. Tema Usijanja su život, ratište, presuda, smrt i sahrana generala Mladića.