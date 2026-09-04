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Komemoracija će biti održana sutra u 12 časova u Domu Vojske, u Ulici Braće Jugovića u Beogradu.

Telo Ratka Mladića biće u ponedeljak izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u periodu od 9 do 12.30 časova.

Opelo će početi u 12.35 časova, nakon čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju, gde će Ratko Mladić biti sahranjen.

Foto: PETER DEJONG / POOL/AP POOL

- Sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije biće održana komemoracija, s obzirom da je mala sala do 300 ljudi, molim vas za razumevanje. Sahrana mog oca biće u ponedeljak 7. septembra. Od 7 časova ujutru kovčeg sa njegovim telom biće izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku i oni koji su zainteresovani da dođu da izjave saučešće porodici i počast generalu, to mogu da urade u periodu od 7 do 12 časova. Nakon toga, povorka će otići na Topčidersko groblje, gde će sahrana da se odvije negde oko 13:30-14.00 časova. Ja bih hteo da pozovem sve prijatelje, poštovaoce i rođake generala Mladića da dođu u što većem broju i da dostojanstveno ispratimo moga oca u njegovu kuću gde će da počiva pored moje pokojne sestre i želeo bih da zamolim sve koji žele da dođu da probaju da iskoriste sredstva javnog prevoza kako bi se izbegla saobraćajna gužva i kako bismo mogli taj ćin da obavimo na način da svi koji žele da dođu da mogu da prisustvuju, pošto očekujemo veliki broj ljudi - rekao je sin generala Darko Mladić i dodao:

- Ja bih želeo da ta sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i prepucavanja i u tom smislu pozivam sve da se uzdrže od bilo kakvih provokacija i pokušaja da se spreči taj događaj i da ožalošćeni mogu da dostojno i po našim običajima sahrane moga oca, komandanta Vojske Republike Srpske.

OVDE MOŽETE POGLEDATI KUDA ĆE SE TAČNO KRETATI POGREBNA POVORKA:

Foto: Kurir

Podsetimo, danas je o smrti generala Ratka Mladića govorio njegov sin Darko poručivši da je njegov otac u Hagu "ubijen na njegove oči".

- Za mene je najmučniji period bio poslednja dva meseca kada je na moje oči ubijen otac. Moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavesnim lečenjem i namernim davanjem prejakih opijata koji su ga na kraju doveli do smrti. Za sve detalje i propuste koje mi smatramo da je uradila medicinska služba UN - rekao je Darko Mladić.

Foto: Damir Dervišagić, Jerry Lampen / POOL/ANP POOL

Sa Darkovim mišljenjem složio se dr Ognjen Gudelj.

- Sa velikim žaljenjem moram da izjavim nešto što sam mislio da nikad u svom životu neću izjaviti i reći ni za koga, ali da, istina je ovo što je Darko Mladić rekao - general Mladić je ubijen u Haškom tribunalu, ubijen je nečinjenjem lekara i lekarskog osoblja pritvorske bolnice u Sheveningenu - rekao je Gudelj.