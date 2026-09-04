Slušaj vest

General Ratko Mladić, koji je preminuo 27. avgusta, biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu.

Komemoracija će biti održana sutra u 12 časova u Domu Vojske, u Ulici Braće Jugovića u Beogradu.

Telo Ratka Mladića biće u ponedeljak izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u periodu od 9 do 12.30 časova.

Opelo će početi u 12.35 časova, nakon čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju, gde će Ratko Mladić biti sahranjen.

x08 EPA Peter Dejong Pool.jpg
Foto: PETER DEJONG / POOL/AP POOL

- Sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije biće održana komemoracija, s obzirom da je mala sala do 300 ljudi, molim vas za razumevanje. Sahrana mog oca biće u ponedeljak 7. septembra. Od 7 časova ujutru kovčeg sa njegovim telom biće izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku i oni koji su zainteresovani da dođu da izjave saučešće porodici i počast generalu, to mogu da urade u periodu od 7 do 12 časova. Nakon toga, povorka će otići na Topčidersko groblje, gde će sahrana da se odvije negde oko 13:30-14.00 časova. Ja bih hteo da pozovem sve prijatelje, poštovaoce i rođake generala Mladića da dođu u što većem broju i da dostojanstveno ispratimo moga oca u njegovu kuću gde će da počiva pored moje pokojne sestre i želeo bih da zamolim sve koji žele da dođu da probaju da iskoriste sredstva javnog prevoza kako bi se izbegla saobraćajna gužva i kako bismo mogli taj ćin da obavimo na način da svi koji žele da dođu da mogu da prisustvuju, pošto očekujemo veliki broj ljudi - rekao je sin generala Darko Mladić i dodao:

- Ja bih želeo da ta sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i prepucavanja i u tom smislu pozivam sve da se uzdrže od bilo kakvih provokacija i pokušaja da se spreči taj događaj i da ožalošćeni mogu da dostojno i po našim običajima sahrane moga oca, komandanta Vojske Republike Srpske.

OVDE MOŽETE POGLEDATI KUDA ĆE SE TAČNO KRETATI POGREBNA POVORKA:

Ratko Mladic
Foto: Kurir

Podsetimo, danas je o smrti generala Ratka Mladića govorio njegov sin Darko poručivši da je njegov otac u Hagu "ubijen na njegove oči".

- Za mene je najmučniji period bio poslednja dva meseca kada je na moje oči ubijen otac. Moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavesnim lečenjem i namernim davanjem prejakih opijata koji su ga na kraju doveli do smrti. Za sve detalje i propuste koje mi smatramo da je uradila medicinska služba UN - rekao je Darko Mladić.

Ratko Mladić 1.jpg
Foto: Damir Dervišagić, Jerry Lampen / POOL/ANP POOL

Sa Darkovim mišljenjem složio se dr Ognjen Gudelj.

- Sa velikim žaljenjem moram da izjavim nešto što sam mislio da nikad u svom životu neću izjaviti i reći ni za koga, ali da, istina je ovo što je Darko Mladić rekao - general Mladić je ubijen u Haškom tribunalu, ubijen je nečinjenjem lekara i lekarskog osoblja pritvorske bolnice u Sheveningenu - rekao je Gudelj.

Kompletnu konferenciju za medije Darka Mladića, dr Ognjena Gudelja, advokata Dragana Ivetića i ministra pravde Nenada Vujića možete pročitati OVDE.

Ne propustitePolitika"ALEKSANDAR VUČIĆ JE UVEK BIO TU ZA NAS" Sin Ratka Mladića zahvalio se predsedniku na pomoći koju je pružao njegovoj porodici
Konferencija Ratko Mladić (6).jpeg
PolitikaŠTA HOĆE, DA NE BUDE SAHRANJEN PORED ĆERKE? NEĆE MOĆI DOK SAM JA PREDSEDNIK! Vučić odgovorio Plenkoviću - Poslaću mu ogledalce, da vidi, pa da DRŽI PRIDIKE
davos-vucic-plenkovic.jpg
PolitikaŠTA SU MU RADILI U HAGU?! Obrknežev o Mladiću: Uslovi lečenja su veoma upitni, zato se obudkcija radi u Srbiji
Sequence 01.00_03_01_15.Still001.jpg
DruštvoMural sa likom generala Mladića osvanuo u Vranju: Na zidu u naselju Tulbe ispisana poruka "Ratko heroj!!!" (FOTO)
MURALRATKOMLADIC5.......jpg