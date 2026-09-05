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Miris kardamoma i cimeta, tek skuvane kafe i topao vazduh sa Crvenog mora. Boje peska, terakote i prirodnog kamena, lagane tkanine i senke palmi – Egipat ima estetiku koju je teško zameniti bilo kojom drugom. Posebno predveče.

Tada snažno egipatsko sunce polako gubi oštrinu, svetlost postaje mekša, a horizont poprima duboke zlatne i crvene tonove. More menja boju, dan usporava i počinje onaj deo večeri zbog kojeg se sa plaže ne odlazi odmah.

Foto: Promo

Hurgada je decenijama sinonim za Crveno more, sunce i velike resorte, ali među njima postoje hoteli koji donose sasvim drugačiju estetiku odmora. Mesta na kojima se savremeni luksuz spaja sa orijentalnim detaljima, lokalnim karakterom i atmosferom koja podjednako dobro izgleda uživo i kroz objektiv. Jedno od takvih mesta je Serry Beach Resort 5★.

Smešten u srcu Hurgade, u turističkoj zoni Memša, Serry Beach Resort 5★ na prvi pogled otkriva sasvim drugačiji pristup hotelskom luksuzu. Njegov karakter oslanja se na orijentalni stil i atmosferu Egipta, ali ih prevodi na jezik savremenog dizajna. Topli tonovi, pažljivo oblikovani prostori i osećaj privatnosti stvaraju ambijent koji je istovremeno sofisticiran i opušten – luksuzan, ali bez potrebe da to naglašava na svakom koraku. Otvoren 2023. godine, Serry Beach Resort 5★ raspolaže sa 453 smeštajne jedinice, pozicionirane tako da gostima pruže osećaj privatnosti. Hotel se nalazi na oko pet kilometara od aerodroma i približno sedam kilometara od Sakale, pa se atmosfera resorta spaja sa položajem u jednom od najpoznatijih turističkih delova Hurgade.

Foto: Promo

A svega nekoliko koraka dalje počinje Crveno more.

Hotelska plaža duga je oko 400 metara, sa postepenim ulaskom u vodu, dok su suncobrani i ležaljke gostima dostupni bez doplate. Tokom dana ona pripada suncu i moru, ali predveče ponovo menja karakter. Svetlost postaje toplija, senke duže, a Nur Beach Club, namenjen odraslim gostima, postaje deo sporijeg ritma uz obalu. Serry Beach Resort 5★ posebno je zanimljiv gostima kojima luksuz nije samo pitanje kategorije hotela, već prostora, usluge i pažljivo osmišljenih detalja. Svaka od 453 smeštajne jedinice ima balkon ili terasu, klima-uređaj, SAT LCD TV, ketler, fen za kosu, Wi-Fi internet, mini-bar i sef, dok je izbor jastuka dostupan na zahtev. Gosti koji odaberu apartmane imaju i uslugu privatnog batlera, kao i pristup Suites Executive Lounge-u. Već Deluxe sobe pružaju dosta prostora – imaju oko 41 m² i king size krevet, dok Deluxe Twin sobe od oko 50 m² imaju dva king size kreveta. Za porodice ili društvo koje želi da boravi zajedno, Two Bedroom Chalet od oko 66 m² raspolaže sa dve spavaće sobe i može da primi do šest osoba.

Foto: Promo

Penthouse Suite površine oko 87 m² ima king size krevet, čajnu kuhinju, privatnu terasu i jacuzzi na otvorenom. Two Bedroom Suite prostire se na oko 170 m² i raspolaže sa dve spavaće sobe, tri kupatila i dnevnim boravkom, dok Signature Suite od oko 200 m² donosi dve spavaće sobe, dva kupatila, dnevni boravak, čajnu kuhinju, trpezariju i privatnu terasu sa bazenom. Za goste kojima je potreban još veći prostor, Four Bedroom Suite ima čak oko 340 m², četiri spavaće sobe, šest kupatila i dva dnevna boravka, uz maksimalni kapacitet do 12 osoba. Gosti ovih apartmanskih kategorija imaju i uslugu batlera, pa ovde luksuz postaje manje pitanje dekoracije, a više osećaja prostora, privatnosti i usluge. Priča o Egiptu teško bi bila potpuna bez ukusa i mirisa, a gastronomija je zato prirodan deo atmosfere Serry Beach Resort 5★. Hotel nudi All Inclusive uslugu koja obuhvata doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima, kao i užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Glavni restoran Sofra osmišljen je sa šest stanica za pripremu hrane uživo i posebnim delom za decu, dok se gastronomska ponuda nastavlja kroz Fanaa Food Hall, Dar Mezza Lounge i Keif Fusion Gastro Bar. Tu je i Sokar Seafood restoran, koji se dodatno plaća, dok Nur Beach Club, namenjen odraslim gostima, donosi drugačiji ambijent uz samu obalu.

Foto: Promo

Tako hrana ovde postaje još jedan način da se promeni atmosfera tokom dana – od jutarnje kafe i doručka, preko opuštenog ručka, do večeri u kojoj se mirisi hrane mešaju sa toplim vazduhom koji dolazi sa Crvenog mora. Iako njegova estetika poziva na sporiji ritam, Serry Beach Resort 5★ nije namenjen samo gostima koji žele miran odmor. Glavni hotelski bazen prostire se na 1.275 m², dok dečji bazen ima 168 m². Gostima su na raspolaganju dnevna i večernja animacija i teretana, a bez doplate mogu da koriste i određene sportske sadržaje, poput tenisa, fudbala i odbojke. Sportovi na vodi dodatno se plaćaju. Porodice sa decom mogu da koriste i sadržaje hotela Sindbad, koji se nalazi preko puta kompleksa. Na raspolaganju su aqua park, kids club i igralište, čime se mirnija i estetski izražena atmosfera Serry Beach Resort 5★ dopunjuje sadržajima namenjenim aktivnijem porodičnom odmoru.

Za trenutke potpunog opuštanja gostima su dostupni spa i teretana hotela Sindbad, od kojeg Serry Beach Resort 5★ deli ulica. Masaže, tretmani za negu lica i tela i ostale usluge van koncepta dodatno se plaćaju.

Foto: Promo

Možda upravo u tome leži najveći šarm Serry Beach Resort 5★. On ne pokušava da luksuz predstavi samo kroz veličinu apartmana, privatni bazen ili uslugu batlera. Njegov identitet oblikuju atmosfera, orijentalni karakter, prostor, privatnost i plaža, ali pre svega osećaj da savremeni hotelski komfor nije potisnuo duh zemlje u kojoj se nalazi. Zato je Serry Beach Resort 5★ posebno zanimljiv izbor za putnike kojima je važno kako mesto izgleda, ali još više kako se u njemu osećaju. Za one koji primećuju arhitekturu i detalje, biraju sto sa lepšim pogledom, fotografišu senke palmi na zidu i vole da ostanu na plaži još malo samo zato što je svetlost pred zalazak postala savršena. A kada sunce na horizontu poprimi one duboke crvene tonove sa početka naše priče, postaje jasno zašto je upravo atmosfera možda najlepši luksuz koji Serry može da ponudi.

Foto: Promo

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