Orijentalan, pomalo boemski i besprekorno estetičan – Serry Beach Resort 5★ jedno je od najfotogeničnijih mesta moderne Hurgade
Miris kardamoma i cimeta, tek skuvane kafe i topao vazduh sa Crvenog mora. Boje peska, terakote i prirodnog kamena, lagane tkanine i senke palmi – Egipat ima estetiku koju je teško zameniti bilo kojom drugom.
Posebno predveče.
Tada snažno egipatsko sunce polako gubi oštrinu, svetlost postaje mekša, a horizont poprima duboke zlatne i crvene tonove. More menja boju, dan usporava i počinje onaj deo večeri zbog kojeg se sa plaže ne odlazi odmah.
Hurgada je decenijama sinonim za Crveno more, sunce i velike resorte, ali među njima postoje hoteli koji donose sasvim drugačiju estetiku odmora. Mesta na kojima se savremeni luksuz spaja sa orijentalnim detaljima, lokalnim karakterom i atmosferom koja podjednako dobro izgleda uživo i kroz objektiv.
Jedno od takvih mesta je Serry Beach Resort 5★.
Smešten u srcu Hurgade, u turističkoj zoni Memša, Serry Beach Resort 5★ na prvi pogled otkriva sasvim drugačiji pristup hotelskom luksuzu. Njegov karakter oslanja se na orijentalni stil i atmosferu Egipta, ali ih prevodi na jezik savremenog dizajna. Topli tonovi, pažljivo oblikovani prostori i osećaj privatnosti stvaraju ambijent koji je istovremeno sofisticiran i opušten – luksuzan, ali bez potrebe da to naglašava na svakom koraku.
Otvoren 2023. godine, Serry Beach Resort 5★ raspolaže sa 453 smeštajne jedinice, pozicionirane tako da gostima pruže osećaj privatnosti. Hotel se nalazi na oko pet kilometara od aerodroma i približno sedam kilometara od Sakale, pa se atmosfera resorta spaja sa položajem u jednom od najpoznatijih turističkih delova Hurgade.
A svega nekoliko koraka dalje počinje Crveno more.
Hotelska plaža duga je oko 400 metara, sa postepenim ulaskom u vodu, dok su suncobrani i ležaljke gostima dostupni bez doplate. Tokom dana ona pripada suncu i moru, ali predveče ponovo menja karakter. Svetlost postaje toplija, senke duže, a Nur Beach Club, namenjen odraslim gostima, postaje deo sporijeg ritma uz obalu.
Serry Beach Resort 5★ posebno je zanimljiv gostima kojima luksuz nije samo pitanje kategorije hotela, već prostora, usluge i pažljivo osmišljenih detalja. Svaka od 453 smeštajne jedinice ima balkon ili terasu, klima-uređaj, SAT LCD TV, ketler, fen za kosu, Wi-Fi internet, mini-bar i sef, dok je izbor jastuka dostupan na zahtev. Gosti koji odaberu apartmane imaju i uslugu privatnog batlera, kao i pristup Suites Executive Lounge-u.
Već Deluxe sobe pružaju dosta prostora – imaju oko 41 m² i king size krevet, dok Deluxe Twin sobe od oko 50 m² imaju dva king size kreveta. Za porodice ili društvo koje želi da boravi zajedno, Two Bedroom Chalet od oko 66 m² raspolaže sa dve spavaće sobe i može da primi do šest osoba.
Penthouse Suite površine oko 87 m² ima king size krevet, čajnu kuhinju, privatnu terasu i jacuzzi na otvorenom. Two Bedroom Suite prostire se na oko 170 m² i raspolaže sa dve spavaće sobe, tri kupatila i dnevnim boravkom, dok Signature Suite od oko 200 m² donosi dve spavaće sobe, dva kupatila, dnevni boravak, čajnu kuhinju, trpezariju i privatnu terasu sa bazenom.
Za goste kojima je potreban još veći prostor, Four Bedroom Suite ima čak oko 340 m², četiri spavaće sobe, šest kupatila i dva dnevna boravka, uz maksimalni kapacitet do 12 osoba. Gosti ovih apartmanskih kategorija imaju i uslugu batlera, pa ovde luksuz postaje manje pitanje dekoracije, a više osećaja prostora, privatnosti i usluge.
Priča o Egiptu teško bi bila potpuna bez ukusa i mirisa, a gastronomija je zato prirodan deo atmosfere Serry Beach Resort 5★. Hotel nudi All Inclusive uslugu koja obuhvata doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima, kao i užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.
Glavni restoran Sofra osmišljen je sa šest stanica za pripremu hrane uživo i posebnim delom za decu, dok se gastronomska ponuda nastavlja kroz Fanaa Food Hall, Dar Mezza Lounge i Keif Fusion Gastro Bar. Tu je i Sokar Seafood restoran, koji se dodatno plaća, dok Nur Beach Club, namenjen odraslim gostima, donosi drugačiji ambijent uz samu obalu.
Tako hrana ovde postaje još jedan način da se promeni atmosfera tokom dana – od jutarnje kafe i doručka, preko opuštenog ručka, do večeri u kojoj se mirisi hrane mešaju sa toplim vazduhom koji dolazi sa Crvenog mora.
Iako njegova estetika poziva na sporiji ritam, Serry Beach Resort 5★ nije namenjen samo gostima koji žele miran odmor. Glavni hotelski bazen prostire se na 1.275 m², dok dečji bazen ima 168 m². Gostima su na raspolaganju dnevna i večernja animacija i teretana, a bez doplate mogu da koriste i određene sportske sadržaje, poput tenisa, fudbala i odbojke. Sportovi na vodi dodatno se plaćaju.
Porodice sa decom mogu da koriste i sadržaje hotela Sindbad, koji se nalazi preko puta kompleksa. Na raspolaganju su aqua park, kids club i igralište, čime se mirnija i estetski izražena atmosfera Serry Beach Resort 5★ dopunjuje sadržajima namenjenim aktivnijem porodičnom odmoru.
Za trenutke potpunog opuštanja gostima su dostupni spa i teretana hotela Sindbad, od kojeg Serry Beach Resort 5★ deli ulica. Masaže, tretmani za negu lica i tela i ostale usluge van koncepta dodatno se plaćaju.
Možda upravo u tome leži najveći šarm Serry Beach Resort 5★. On ne pokušava da luksuz predstavi samo kroz veličinu apartmana, privatni bazen ili uslugu batlera. Njegov identitet oblikuju atmosfera, orijentalni karakter, prostor, privatnost i plaža, ali pre svega osećaj da savremeni hotelski komfor nije potisnuo duh zemlje u kojoj se nalazi.
Zato je Serry Beach Resort 5★ posebno zanimljiv izbor za putnike kojima je važno kako mesto izgleda, ali još više kako se u njemu osećaju. Za one koji primećuju arhitekturu i detalje, biraju sto sa lepšim pogledom, fotografišu senke palmi na zidu i vole da ostanu na plaži još malo samo zato što je svetlost pred zalazak postala savršena. A kada sunce na horizontu poprimi one duboke crvene tonove sa početka naše priče, postaje jasno zašto je upravo atmosfera možda najlepši luksuz koji Serry može da ponudi.
U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.
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