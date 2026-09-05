Uoči predstojećih izbora jedni rade i grade, a drugi se i dalje kriju. Šta čitamo između redova? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:
Uoči predstojećih izbora jedni rade i grade, a drugi se i dalje kriju. Šta čitamo između redova?
Meteorolog uživo u studiju najavljuje najčudniju jesen. Šta nas to čeka?
Šta je pozadina višestrukih ubistava i samoubistava u Velikom Gradištu i Danilovgradu?
Uoči Beograd prajda, uživo u Vikend Pulsu ispovest homoseksualca koji želi da promeni pol
Samoubistvo poznate influenserke, majke šestoro dece, poslednja opomena na nasilje na društvenim mrežama
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.