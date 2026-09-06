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Zalihe krvi u Srbiji pale su na minimum i trenutno su dovoljne za svega dan i po, upozoravaju iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Posebno su potrebni davaoci A i nulte krvne grupe, i pozitivne i negativne, kao i svih ostalih negativnih krvnih grupa.

Mirjana Кnežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije pozvala je, gostujući na RTS-u, sve građane koji su u mogućnosti da daju krv da se odazovu.

- Zaista su potrebni davaoci krvi, posebno A i nulta krvna grupa, i pozitivne i negativne, ali i sve ostale negativne krvne grupe - istakla je Кnežević.

Početak septembra tradicionalno je težak period kada su u pitanju zalihe krvi, a posebno prva polovina meseca.

- Jesmo ušli u septembar, ali i kada pogledamo unazad prethodnu godinu, uvek u septembru, posebno u prvoj polovini, bude još teža situacija, tako da su rezerve na nekom jednoipodnevnom nivou - rekla je Кnežević.

Za sada nema odlaganja planiranih operacija zbog nedostatka krvi, ali će to zavisiti od odziva davalaca tokom narednih dana.

Situaciju najbolje pokazuje podatak da je tokom jučerašnjeg dana prikupljeno svega 80 jedinica krvi, dok je svakodnevno potrebno oko 300.

- Za sada nema odlaganja, ali zavisi kakav će biti trend narednih dana. Mi smo juče prikupili za ceo dan samo 80 jedinica krvi. Pričamo o tome da je svaki dan potrebno 300 - upozorila je Кnežević.

Od početka nedelje prikupljeno je oko 1.000 jedinica krvi.

Međutim, za nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema potrebno je najmanje između 1.500 i 1.800 jedinica nedeljno.

Zbog toga je posebno važan odziv dobrovoljnih davalaca. Кrv mogu da daju zdrave osobe starosti od 18 do 65 godina, a iz Instituta pozivaju građane da dođu kod njih ili na neku od lokacija na kojima se organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi.

Prva nedelja septembra iz godine u godinu predstavlja period u kojem se beleži nedostatak krvi.

Na slabiji odziv, prema rečima Кnežević, utiče nekoliko faktora. Još traju godišnji odmori, počela je školska godina pa roditelji imaju nove obaveze, a visoke temperature dodatno smanjuju broj davalaca.

U Institutu se nadaju da bi situacija mogla da počne da se popravlja već od ponedeljka, kada se građani više prilagode obavezama koje donosi početak septembra.

Stabilne zalihe krvi neophodne su za funkcionisanje zdravstvenog sistema, a količina koja je potrebna jednom pacijentu zavisi od vrste intervencije.

Za pojedine intervencije dovoljna je jedna jedinica krvi, dok za operaciju kuka može biti potrebno i pet. Više jedinica može biti neophodno i prilikom operacija srca. Кrv je potrebna i za zbrinjavanje povređenih u saobraćajnim nesrećama, a Кnežević je ukazala da su one češće tokom perioda visokih temperatura.

Praktično sve grane medicine zavise od stabilnih rezervi, jer je velikom broju pacijenata transfuzija neophodna tokom lečenja.

Sama procedura dobrovoljnog davanja krvi traje između 15 i 20 minuta.

Davalac najpre popunjava upitnik, nakon čega slede dva kratka pregleda, provera nivoa hemoglobina i kratak lekarski sistematski pregled, a zatim davanje krvi.

Nakon toga sledi posluženje, a davalac može normalno da nastavi sa svojim svakodnevnim aktivnostima.

Iz Instituta zato još jednom pozivaju sve zdrave građane između 18 i 65 godina koji su u mogućnosti da daju krv i pomognu da se rezerve stabilizuju.