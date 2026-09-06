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Počele su prijave za učeničke stipendije i kredite, a srednjoškolci koji žele da konkurišu imaju rok do kraja septembra da podnesu zahtev.

Pomoćnik ministra prosvete za učenički i studentski standard Vladimir Savić izjavio je da će konkurs za učeničke stipendije za školsku 2025/26. godinu trajati do kraja septembra, kao i da se ove godine očekuje sličan broj odobrenih kredita i stipendija kao prethodnih godina.

„To je otprilike 650 kredita za učenike srednjih škola i 23.000 stipendija“, naveo je Savić.

On je za RTS rekao da je preduslov za konkurisanje da je reč o učenicima koji su završili osnovnu školu pod okriljem Ministarstva prosvete ili lokalne samouprave.

Akcenat je na učenicima koji su ostvarili odličan uspeh, kako bi bili nagrađeni i mogli da se fokusiraju na dalje obrazovanje. Prilikom izbora uzima se u obzir i socijalna kategorija, odnosno prosek primanja po članu domaćinstva, uz postojanje povlašćenih grupa.

„Кonkurs traje do kraja septembra. Vrlo je jednostavno prijavljivanje, svako može da popuni tu prijavu i da podnese ovaj zahtev kako bi dobio kredit ili stipendiju. Znači, do kraja septembra traje rok. Svaka prijava koja stigne u oktobru, odnosno posle isteka tog roka, nažalost, neće se uvažiti“, naglasio je Savić.

Prema podacima koje prenosi RTS, učenička stipendija trenutno iznosi 8.100 dinara, a isplaćuje se tokom deset meseci.

U Srbiji postoje 62 učenička doma, čiji je kapacitet oko 11.000 mesta. Prema rečima Savića, ideja Ministarstva prosvete je da svaki dom, bez obzira na lokaciju, ima slične i kvalitetne uslove za boravak učenika.