GRAĐANI SE OPROŠTAJU OD GENERALA MLADIĆA: Komemoracija u Domu Vojske
- U Domu vojske u Beogradu održava se komemoracija generalu Ratku Mladiću, a kovčeg će biti izložen u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku od 7 do 12 časova.
- Sahrana bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske biće u ponedeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju, oko 13.30 časova.
- Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.
U Domu vojske u Beogradu od 12 časova se održava komemoracija generalu Ratku Mladiću.
Sahrana bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u ponedeljak, 7. septembra na Topčiderskom groblju, izjavio je Darko Mladić, sin Ratka Mladića.
On je naveo da će kovčeg sa telom Ratka Mladića biti izložen u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku, od sedam časova ujutro do 12 časova i da oni koji žele da dođu da izraze saučešće porodici i počast generalu mogu to da urade u tom periodu, nakon čega će povorka krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će biti održana sahrana oko 13.30 časova.
Ratko Mladić nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske preminuo je 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.
Interesovanje naroda da prisustvuju komemoraciji govori i podatak da je sala Doma Vojske bila mala da primi sve poštovaoce, pa su mnogi ostali na ulici ispred ulaza.