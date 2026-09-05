Slušaj vest

U Domu vojske u Beogradu od 12 časova se održava komemoracija generalu Ratku Mladiću.

Sahrana bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u ponedeljak, 7. septembra na Topčiderskom groblju, izjavio je Darko Mladić, sin Ratka Mladića.

WhatsApp Image 2026-09-05 at 12.00.33 (1).jpeg
Foto: Damir Dervišagić

On je naveo da će kovčeg sa telom Ratka Mladića biti izložen u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku, od sedam časova ujutro do 12 časova i da oni koji žele da dođu da izraze saučešće porodici i počast generalu mogu to da urade u tom periodu, nakon čega će povorka krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će biti održana sahrana oko 13.30 časova.

Ratko Mladić nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske preminuo je 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.

Komemoracija generalu Ratku Mladiću Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

Interesovanje naroda da prisustvuju komemoraciji govori i podatak da je sala Doma Vojske bila mala da primi sve poštovaoce, pa su mnogi ostali na ulici ispred ulaza. 

Ne propustiteDruštvo(GRAFIKA) OVO ĆE BITI PUTANJA POGREBNE POVORKE NA SAHRANI RATKA MLADIĆA Sin Darko apeluje: Samo da sve prođe mirno i dostojanstveno
Ratko Mladic
Politika"ALEKSANDAR VUČIĆ JE UVEK BIO TU ZA NAS" Sin Ratka Mladića zahvalio se predsedniku na pomoći koju je pružao njegovoj porodici
Konferencija Ratko Mladić (6).jpeg
Društvo"MLADIĆ JE UBIJEN U HAGU!" Doktor Gudelj i sin Darko izneli zastrašujuće podatke o lečenju generala: Đavo je odneo šalu, vremena više nije bilo!
Ratko Mladić 1.jpg
PolitikaŠTA HOĆE, DA NE BUDE SAHRANJEN PORED ĆERKE? NEĆE MOĆI DOK SAM JA PREDSEDNIK! Vučić odgovorio Plenkoviću - Poslaću mu ogledalce, da vidi, pa da DRŽI PRIDIKE
davos-vucic-plenkovic.jpg