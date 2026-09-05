On je naveo da će kovčeg sa telom Ratka Mladića biti izložen u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku, od sedam časova ujutro do 12 časova i da oni koji žele da dođu da izraze saučešće porodici i počast generalu mogu to da urade u tom periodu, nakon čega će povorka krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će biti održana sahrana oko 13.30 časova.