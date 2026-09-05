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Mnogi kriminalci u Srbiji prepoznatljiviji su po svom nadimku nego imenu, a iza nekih se kriju zanimljive priče o tome kako su nastali. Vlada Budala, Šiptar, Legija, Sale Mutavi, Joca Amsterdam, Zver... samo su deo spiska najpoznatijih nadimaka iz podzemlja, a interesantno je i da ih policija tako evidentira.

Dobili su ih uglavnom prema "poslovima" kojima se bave, a ima i onih koji su svoje "ulično kršteno ime" zaradili po fizičkim karakteristikama. Neki su sami sebi pokušali da nadenu opasan pseudonim jer on zapravo predstavlja reputaciju mafijaša.

Foto: Privatna arhiva, Printscreen

Recimo, jedan od najbrutalnijih nadimaka je svakako Zver, kako zovu Sretka Kalinića, jer je svoje žrtve, navodno, mleo u mašini za meso. Vladimir Milisavljević, nekadašnji pripadnik Zemunskog klana, nadimak Budala je dobio jer je nvodno završio fakultet, a Aleksandar Stanković - Sale Mutavi zbog toga što je imao govornu manu...

Mladen Novaković Tocilo je uhapšen prošle godine u Mladenovcu zbog sumnje da je švercovao 77 kilograma heroina. Za samo šest meseci od momenta kada je izašao iz zatvora uspeo je da ponovo organizuje kriminalnu grupu koja je krijumčarila drogu iz Turske čija vrednost je procenjena na čak pet miliona evra. Mladen je nadimak Tocilo dobio po svom ocu koga su takođe tako zvali.

Vladimir Milisavljević - Vlada Budala

Foto: Kurir štampano

Vladimir Milisavljević, zvani Vlada Budala, pripadnik zemunskog klana, u Španiji je osuđen na 22 godine i robija u najozloglašenijem zatvoru. Nadimak je dobio po tome što je jedini u klanu završio fakultet, pa su ga ostali ismevali da je budala.

Goran Vuković - Majmun

Foto: Privatna Arhiva

Ubijen je u decembru 1994. godine, bio je šef voždovačkog klana. Nadimak je dobio zbog sposobnosti da se sa spoljne strane popne na drugi sprat zgrade.

Milorad Ulemek - Legija ili Šareni

1/7 Vidi galeriju Milorad Ulemek Legija Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia, Printscreen YouTube

Legija je osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića, a nadimak je dobio jer je jedno vreme proveo u francuskoj Legiji stranaca, a Šareni zbog brojnih tetovaža.

Saša Cvetanović - Pitbul ili Gladijator

Foto: UIKS/MUP

Nepravosnažno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva Nikole Bojovića. Zbog fizičkih osobina nazvan je Pitbul, ali on sam je na saslušanju tražio da ga zovu Gladijator.

Željko Milovanović - Gavra, Srebrni Letač ili Crveni Vetar

Foto: Privatna Arhiva

Milovanović je zatvoru zbog ubistva hrvatskog novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nika Franića. Nadimke je dobio jer je uspevao da umakne policijama u regionu i uspešno pobegne iz zatvora. Navodno Letač je postao kada je kupio motorni zmaj kojim je leteo iznad Baranje.

Zvezdan Jovanović - Zmija

1/6 Vidi galeriju Zvezdan Jovanović Foto: Profimedia, YouTube/ RUDAR 7

Osuđen je na maksimalnu kaznu za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Nadimak Zmija stekao je kao snajperista u Jedinici za specijalne operacije (JSO), kao neko ko napada tiho, precizno, iznenada i smrtonosno.

Rodoljub Radulović - Miša Banana

Foto: MUP RS

Uhapšen je u Rio de Žaneiru, a devet godina se skrivao od pravosudnih organa Srbije. Iza rešetaka je završio zvog šverca kokaina za Darka Šarića. Nadimak je dobio jer se bavio uvozom banana iz Latinske Amerike.

Radoslav Cvijović - Cvika ili Vatrogasac

Foto: Printscreen

Novosadski eskobar, kako ga još zovu, tereti se za šverc kokaina, a blisko okruženje ga je prozvalo Vatrogasac jer je studirao Višu vatrogasnu školu.

Sretko Kalinić - Beli ili Zver

1/5 Vidi galeriju Sretko Kalinić Zver Foto: Privatna arhiva, PRitnscreen/RTV, Printscreen/Youtube

Osuđen za učešće u atentatu na premijera Zorana Đinđića, ali i za mnoge druge zločine zemunskog klana. Bio je Beli, ali je zbog surovih ubistava rivala, koje je, između ostalog, i mleo u mašini za meso, postao Zver.

Slobodan Šaranović - Doktor

Foto: Privatna Arhiva

Ubijen je u Budvi u martu 2017. godine, a pre nego što je ušao u svet kriminala, bio je student medicine.

Luka Bojović - Pekar

1/4 Vidi galeriju Luka Bojović Foto: LJILJANA STANIŠIĆ, Kurir TV

Bojović se nalazi u zatvoru u Španiji, a našoj policiji je prvo bio poznat po tome što je držao pekare po Beogradu.

Dejan Milenković - Bagzi

Foto: EPA

Bagzi je devedesetih bio deo kriminalnog miljea u Srbiji, a onda je postao svedok saradnik u procesu protiv "zemunaca". Nadimak je dobio po Bendžaminu Sigelu Bagziju, jednom od najvećih američkih gangstera iz vremena prohibicije.

Aleksandar Stanković - Sale Mutavi

Foto: Saša Pavlić

Bio je vođa navijača Partizana, a ubijen je 2016. godine. Nije umeo dobro da izgovori slovo L pa je zbog toga i dobio nadimak Mutavi.

Veljko Belivuk - Velja Nevolja

1/8 Vidi galeriju Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Stefan Stojanović MONDO

Pokojni predsednik Stranke srpskog jedinstva, Željko Ražnatović Arkan, nadimak je dobio po glavnom junaku iz istoimenog crtanog stripa, dok prema rečniku latinskog jezika reč “arcanus” označava misteriju.

Miladin Suvajdžić - Đura Mutavi

Foto: Privatna Arhiva

Miladin Suvajdžić zvani Đura Mutavi znao je sve tajne zemunskog klana, a uhapšen je nakon ubistva Zorana Đinđića. Nikada nije pričao, pa je tako i dobio nadimak Mutavi.

Đorđe Božović - Giška

Foto: Privatna Arhiva

Đorđe Božović Giška, legenda beogradskog asfalta i komandant Srpske garde, ubijen je pre 29 godina. Nadimak Giška dobio je u detinjstvu zbog viška kilograma.

Sreten Jocić - Joca Amsterdam

Foto: Dado Đilas