Zver, Budala, Majmun, Banana, Crveni vetar! Ovako su srpski krimosi dobijali nadimke: Jedan mleo žrtve, drugi leteo zmajem, a treći dobio ime jer ima fakultet!
- Srpski kriminalci često su poznatiji po nadimcima nego po imenima, a policija ih tako i evidentira.
- Nadimci su nastajali po poslu, fizičkim osobinama ili navikama: Zver, Budala, Majmun, Banana, Legija i drugi.
- U tekstu su objašnjeni i nadimci poput Miše Banane, Salea Mutavog, Crvenog Vetra i Zmije.
Mnogi kriminalci u Srbiji prepoznatljiviji su po svom nadimku nego imenu, a iza nekih se kriju zanimljive priče o tome kako su nastali. Vlada Budala, Šiptar, Legija, Sale Mutavi, Joca Amsterdam, Zver... samo su deo spiska najpoznatijih nadimaka iz podzemlja, a interesantno je i da ih policija tako evidentira.
Dobili su ih uglavnom prema "poslovima" kojima se bave, a ima i onih koji su svoje "ulično kršteno ime" zaradili po fizičkim karakteristikama. Neki su sami sebi pokušali da nadenu opasan pseudonim jer on zapravo predstavlja reputaciju mafijaša.
Recimo, jedan od najbrutalnijih nadimaka je svakako Zver, kako zovu Sretka Kalinića, jer je svoje žrtve, navodno, mleo u mašini za meso. Vladimir Milisavljević, nekadašnji pripadnik Zemunskog klana, nadimak Budala je dobio jer je nvodno završio fakultet, a Aleksandar Stanković - Sale Mutavi zbog toga što je imao govornu manu...
Mladen Novaković Tocilo je uhapšen prošle godine u Mladenovcu zbog sumnje da je švercovao 77 kilograma heroina. Za samo šest meseci od momenta kada je izašao iz zatvora uspeo je da ponovo organizuje kriminalnu grupu koja je krijumčarila drogu iz Turske čija vrednost je procenjena na čak pet miliona evra. Mladen je nadimak Tocilo dobio po svom ocu koga su takođe tako zvali.
Vladimir Milisavljević - Vlada Budala
Vladimir Milisavljević, zvani Vlada Budala, pripadnik zemunskog klana, u Španiji je osuđen na 22 godine i robija u najozloglašenijem zatvoru. Nadimak je dobio po tome što je jedini u klanu završio fakultet, pa su ga ostali ismevali da je budala.
Goran Vuković - Majmun
Ubijen je u decembru 1994. godine, bio je šef voždovačkog klana. Nadimak je dobio zbog sposobnosti da se sa spoljne strane popne na drugi sprat zgrade.
Milorad Ulemek - Legija ili Šareni
Legija je osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića, a nadimak je dobio jer je jedno vreme proveo u francuskoj Legiji stranaca, a Šareni zbog brojnih tetovaža.
Saša Cvetanović - Pitbul ili Gladijator
Nepravosnažno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva Nikole Bojovića. Zbog fizičkih osobina nazvan je Pitbul, ali on sam je na saslušanju tražio da ga zovu Gladijator.
Željko Milovanović - Gavra, Srebrni Letač ili Crveni Vetar
Milovanović je zatvoru zbog ubistva hrvatskog novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nika Franića. Nadimke je dobio jer je uspevao da umakne policijama u regionu i uspešno pobegne iz zatvora. Navodno Letač je postao kada je kupio motorni zmaj kojim je leteo iznad Baranje.
Zvezdan Jovanović - Zmija
Osuđen je na maksimalnu kaznu za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Nadimak Zmija stekao je kao snajperista u Jedinici za specijalne operacije (JSO), kao neko ko napada tiho, precizno, iznenada i smrtonosno.
Rodoljub Radulović - Miša Banana
Uhapšen je u Rio de Žaneiru, a devet godina se skrivao od pravosudnih organa Srbije. Iza rešetaka je završio zvog šverca kokaina za Darka Šarića. Nadimak je dobio jer se bavio uvozom banana iz Latinske Amerike.
Radoslav Cvijović - Cvika ili Vatrogasac
Novosadski eskobar, kako ga još zovu, tereti se za šverc kokaina, a blisko okruženje ga je prozvalo Vatrogasac jer je studirao Višu vatrogasnu školu.
Sretko Kalinić - Beli ili Zver
Osuđen za učešće u atentatu na premijera Zorana Đinđića, ali i za mnoge druge zločine zemunskog klana. Bio je Beli, ali je zbog surovih ubistava rivala, koje je, između ostalog, i mleo u mašini za meso, postao Zver.
Slobodan Šaranović - Doktor
Ubijen je u Budvi u martu 2017. godine, a pre nego što je ušao u svet kriminala, bio je student medicine.
Luka Bojović - Pekar
Bojović se nalazi u zatvoru u Španiji, a našoj policiji je prvo bio poznat po tome što je držao pekare po Beogradu.
Dejan Milenković - Bagzi
Bagzi je devedesetih bio deo kriminalnog miljea u Srbiji, a onda je postao svedok saradnik u procesu protiv "zemunaca". Nadimak je dobio po Bendžaminu Sigelu Bagziju, jednom od najvećih američkih gangstera iz vremena prohibicije.
Aleksandar Stanković - Sale Mutavi
Bio je vođa navijača Partizana, a ubijen je 2016. godine. Nije umeo dobro da izgovori slovo L pa je zbog toga i dobio nadimak Mutavi.
Veljko Belivuk - Velja Nevolja
Pokojni predsednik Stranke srpskog jedinstva, Željko Ražnatović Arkan, nadimak je dobio po glavnom junaku iz istoimenog crtanog stripa, dok prema rečniku latinskog jezika reč “arcanus” označava misteriju.
Miladin Suvajdžić - Đura Mutavi
Miladin Suvajdžić zvani Đura Mutavi znao je sve tajne zemunskog klana, a uhapšen je nakon ubistva Zorana Đinđića. Nikada nije pričao, pa je tako i dobio nadimak Mutavi.
Đorđe Božović - Giška
Đorđe Božović Giška, legenda beogradskog asfalta i komandant Srpske garde, ubijen je pre 29 godina. Nadimak Giška dobio je u detinjstvu zbog viška kilograma.
Sreten Jocić - Joca Amsterdam
Sreten Jocić važi za jednog od naših najopasnijih kriminalaca, a nadimak je dobio zbog kokainskih poslova u Holandiji.
Kurir.rs/Espreso