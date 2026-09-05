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Ratko Mladić nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske preminuo je 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, a danas je u Domu Vojske u Beogradu održana komemoracija povodm njegove smrti.

Gosti Kurir televizije u vikend izdanju emisije "Puls Srbije" koji vodi Kruna Una Mitrović komentarisali detalje smrti i života generala Ratka Mladića bili su prof. dr Ilija Kajtez, stručnjak za bezbednost, Mladen Nikolić, iz stranke Srpskih nacionalista, Milomir Marić, novinar i Srđan Barac, pravnik i analitičar.

Da li je generalu Mladiću pružena adekvatna medicinska pomoć?

U avionu koji je preneo telo generala, nije bilo nikakvih medicinskih dokumenata, osim smrtovnice. To je izazvalo pažnju javnosti, pa je Barac podsetio na osnovne činjenice ovog slučaja.

- Težina presude Ratku Mladiću ne znači da nema pravo na lečenje, ovo nije pitanje prava, već pitanje ljudskih prava. Dokumenti koji su za sada poznati jesu da je njemu unazad par meseci bilo konstantovano vrlo teško medicinsko stanje, a to znači da mu je potrebno drugačije adekvatno lečenje.

Mladićev pravni tim, porodica, ali i država Srbija jesu insistirali na tome. Ne možemo bez dokaza da upiremo prstom, zato je potrebno da uz medicinsku dokumentaciju i nezavisnu obdukciju dođemo do informacija da li mu je pružena adekvatna medicinska pomoć.

Barac podseća da su Srbi dobili preko 1.000 godina zatvora, dok nijedna susedna zemlja nije dobila ni približno toliko, pa zbog toga smatra da smrt generala mora da se ispita.

03:08 Stručnjaci na Kurir televizije o smrti Ratka Mladića Izvor: Kurir televizija

- Jer ako je sve bila politika, čemu onda fingiranje nekakvog pravnog procesa jer znam da su naše institucije insistirale na ljudskim pravima Ratka Mladića koja su zagarantovana međunarodnim konferencijama UN.

Dakle, imali smo pravne aspekte da tražimo, kao što i sada imamo pravno da proverimo da li mu je pružana adekvatna medicinska pomoć.

Eutanazija

MIlomir Marić ističe kada je rečeno da će se doneti telo generala Mladića, da je rečeno i da će biti izvršena medicinska analiza, a da se očigledno odustalo od takve analize.

Milomir Marić, novinar Foto: Kurir Televizija

- Zbog toga, osim smrtovnice, nema nikakvog istraživanja, a obdukcija će biti izvršena na VMA. Darko Mladić je prvi put otkrio da su od njega tražili nekoliko puta da potpiše eutanaziju da ubiju generala Ratka Mladića i da su to tražili u trenucima kada je general dolazio sebi jer je pre toga imao nekoliko moždanih udara, pa se gubio i vraćao.

Međutim, u trenucima kada je bio pribran tražili su da i on potpiše eutanaziju. On to nije uradio. Ipak, najšokantnije je ono što je njegov sin tek sada mogao da kaže, a to su njegove rasprave sa lekarkom haškog tribunala. On je nju pitao zašto mu ne daju antibiotike - rekao je Marić, pa je izneo kakav odogovor je dobio Darko Mladić od medicinskog radnika:

- Ona kaže da ne daju antibiotike jer postoji mogućnost da nepredviđeno preživi. To znači da su oni spremali njegovo ubistvo. Ratko Mladić je dobio tretman u očima naroda bolji nego od Slobodana Miloševića jer on nije na ovaj način iskreno ispraćen od strane građana Srbije.

Ipak je Mladić čovek koji je stvorio Republiku Srpsku, on je vojno pobedio u ratu i držao je 75% teritorije BiH. Mladić je u političkim pregovorima izgubio sve što je osvojio. Mogu da zamislim kako se osećao kada je video kako u Dejtonu Slobodan Milošević drži čašu viskija.

Kajtez nema dilemu da tribunal u Hagu radi isključivo na štetu kada su Srbi u pitanju.

Ilija Kajtez, sociolog Foto: Kurir Televizija

- Apsolutno nisam očekivao da će ga pustiti odande živog, bez obzira na sve opravdane pozive na humanost i dostojanstvo, ali i poštovanje ličnosti.

Dakle, ceo Haški tribunal je u suštini protiv Srba, a jedan od ključnih igrača je upravo bio Ratko Mladić kao simbol otpora, pobede i koji se suprostavio NATO. Nema sudije koji bi potpisao da on fizički dva dana pre smrti izađe u Beograd. Oni su vršili pokušaj da ga što pre umore, a to govori o njihovom licemerstvu - rekao je Kajtez.

Najveći komandant našeg doba

Marić podseća na reputaciju koju je Mladić imao širom sveta kada je u pitanju njegova veština i sposobnost za komandovanjem vojske.

- On je u stranim novinama imao tretman najvećeg komandanta našeg doba. Tako je o njemu pisala zapadna štampa. Sa njime je razgovarao i Vesli Klark koji nas je kasnije bombardovao. Imamo snimke raznih razgovora, a u njima vidimo sa kakvim se poštovanjem odnose prema Mladiću kao najvećem komandantu našeg doba - kaže Marić.

Fentanil

Nikolić je komentarisao to što su Ratku Mladiću više od mesec dana davali fentanil, pa je objasnio šta je taj lek i koliku je dozu primao general.

Mladen Nikolić, hemičar i bivši republički inspektor za kontrolu psihoaktivnih supstanci Foto: Kurir Televizija

- Fentanil je nešto o čemu deset godina pričam u Srbiji, a to je omiljeno sredstvo USAID i globalističkih snaga. Ovo je samo vrh ledenog brega jer se hiljade ljudi na sličan način ubijaju time. Fentanil je sto puta jači od heroina. Količina fentanila koja ubije čoveka je izuzetno mala. Fentanil, između ostalog, uzrokuje zastoj disanja. Oni proglase da je neko bolestan i kada ih pitaju šta se desilo, samo kažu da je prestao da diše - rekao je Nikolić, pa izneo tvrdnju:

- U Americi je samo tokom prošle godine 120.000 ljudi umrlo od posledica fentanila. Zbog te supstance je Donald Tramp u prvim satima svoje administracije uveo sankcije Meksiku, Kanadi, Evropi i Kini. Ukoliko pacijentu date običan bensedin uz fentanil smrt je zagarantovana. Ratko Mladić je bio srčani bolesnik, pa je možda to bio slučaj. Fentanil je toliko jak, da osobi kojoj ga date ne bi osetila ni da mu na živo odsečete nogu. Setimo se, opravdanje zbog čega nisu vadili krv generalu Mladiću je bilo to što ne žele da ga izlože bolu.

Nikolić je izneo šta očekuje da će pokazati obdukcijiski nalaz tela generala Ratka Mladića:

- Neki tragovi nestaju, analiza će pokazati određenu dozu fentanila, a onda će se pojaviti stručnjaci koji kažu da je to ispod smrtonosne doze. Međutim, ako se to pomešalo sa recimo bensedinom, onda će pacijent prestati da diše. To što mu nisu merili pritisak, niti vadili krv, to je ono što se standardno radi kako bi se urušilo zdravlje bolesnika. Fentanilom otkazuju bubrezi, a Mladić je svakako imao probleme sa bubrezima.

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