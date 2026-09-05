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Na području Bežanijske kose u Novom Beogradu nestao je Zoran Ranđelović, a porodica i bliski ljudi uputili su apel građanima da podele njegovu fotografiju i jave policiji ukoliko imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla da pomogne u potrazi.

Prema informacijama objavljenim u apelu za pomoć, Zoran je visok oko 180 centimetara i težak približno 90 kilograma.

Kao jedan od najuočljivijih detalja navodi se veliki crveni planinarski ranac koji je imao kod sebe, zbog čega porodica posebno apeluje na građane da obrate pažnju ukoliko primete osobu koja odgovara njegovom opisu.

Nema dokumenta kod sebe

U apelu je navedeno i da Zoran kod sebe nema lična dokumenta, zbog čega porodica strahuje da bi njegovo pronalaženje i identifikacija mogli biti otežani ukoliko se ne jave ljudi koji su ga videli.

Porodica moli građane koji žive na Bežanijskoj kosi i okolnim delovima Novog Beograda, ali i sve koji su se kretali ovim područjem, da obrate pažnju.

Ukoliko ste videli Zorana Ranđelovića ili imate informaciju o njegovom kretanju, potrebno je da o tome što pre obavestite policiju.