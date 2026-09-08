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Prema najavi meteorologa Todorovića, Srbiju očekuje još jedan talas toplog vremena, nakon čega sledi postepena promena i ulazak u jesen.

On je naveo da je toplo, odnosno natprosečno toplo vreme trebalo da se zadrži još nekoliko dana, nakon čega je trebalo da počne postepeno osveženje.

- Zvanično se 22. septembra završava leto, ali gledajući po mesecima, završili smo sa letom krajem avgusta, to jest 31. avgusta. Međutim, vremenske prilike ne prate strogo kalendar, tako da ćemo ove godine da imamo produženo toplo ili natprosečno toplo vreme, u ovom slučaju bar još jedno 5-6 dana. Potom se nazire ona promena koja nas polako uvodi u jesen - rekao je Nedeljko Todorović.

Vrhunac vrućine

Todorović je najavio još jedan dan izražene visoke temperature, nakon kojeg bi trebalo da počne promena vremena.

- Očekuje nas još jedan pik vrućine9. septembra, tačnije u sredu, kada bi isto moglo da bude oko 35 stepeni.Onda 10. polako počinje promena vremena, znači neće biti u jednom danu, nego tokom 2-3 dana. Pristiže hladniji vazduh, biće čak i nešto malo više kiše nego u ovim prethodnim pokušajima, kada su padavine više bile nedovoljne - objasnio je Todorović.

Kako je naveo, nakon promene vremena trebalo je da usledi osveženje koje bi trajalo oko pet do šest dana, a maksimalne temperature bile bi znatno niže nego tokom najtoplijeg perioda.

- Pristiže hladniji vazduh, biće čak i nešto više kiše nego u ovim prethodnim pokušajima. Mada je nedavno u jednom danu bilo 2-3 pljuska po centralnoj Srbiji, u Šumadiji i u zapadnoj Srbiji.

Nakon takvog osveženja koje bi potrajalo jedno 5-6 dana, maksimalna temperatura bila bi oko 25 stepeni. Sve zavisi od dana do dana. Ako u nekom danu bude malo više oblaka ili eventualno kiše, mogla da bude maksimalna 23 stepena, a u nekoj toplijoj varijanti i 26-27. U svakom slučaju, tu negde oko 25 stepeni, što je blizu nekih prosečnih vrednosti za taj deo septembra - ističe Todorović.

Na pitanje da li se na osnovu postojećih meteoroloških modela moglo proceniti kakva će biti čitava jesen, Todorović je rekao da prognoze toliko unapred nisu dovoljno pouzdane:

- Toliko unapred ne možemo prognozirati. Ljudsko saznanje nije doprlo toliko daleko unapred da može da prognozira sa velikom pouzdanošću neke detalje. Može nešto okvirno, na primer da će u oktobru biti 'miholjsko leto', ali to ne znači izvesno da će biti tako.

Mraz u oktobru

Todorović je naveo da se u ovom trenutku nije očekivala zabrinjavajuća hladnoća, ali da je sa odmicanjem kalendara bilo realno očekivati prve hladnije epizode.

06:44 STIŽE JOŠ JEDAN PIK VRELINE, A ONDA PREOKRET: Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio kog datuma dolazi do pada temperature Izvor: Kurir televizija

- Generalno, još nemamo hladnoću koja bi trebalo da nas zabrine. Međutim, već u oktobru, kako kalendar odmiče, najverovatnije će u nekim danima biti i prvog mraza. Kao što je bilo prošle godine, kada je početkom oktobra naglo zahladilo i pao sneg u planinskim predelima, a na Kopaoniku ga je bilo pola metra. Ali to su epizode, ekstremi kratkog trajanja, koji vrlo brzo prođu, nakon čega se vreme vrati u svoj približno uobičajeni ritam - objasnio je meteorolog.

Govoreći o mogućim ekstremnim situacijama, Todorović je naglasio da one mogu da se očekuju, ali da se ne mogu precizno prognozirati, naročito kada je reč o konkretnom datumu.

- Možda i očekujemo, ali ne možemo ni da prognoziramo tako da li će biti ili neće, pogotovo kog datuma. Tako da, mislim da neće biti kao sad, ovaj, odmiču ovi dani i dolazi, hajde da kažemo, prvi korak ka jeseni. To mi zovemo pozno leto - objasnio je Todorović.

On je dodatno pojasnio šta se podrazumevalo pod sezonskom promenom i kako je izgledao prelaz iz leta u jesen.

- Kada iz ovog tipičnog letnjeg, vrućeg vremena prelazimo u pozno leto, koje je u stvari početak jeseni, svaki deo godine ima neki skok koji je vidljiviji. Nije to svake godine, nekad bude i kontra. Ima meseci kada, na primer, u proleće zna da bude februar topliji nego mart, ili april hladniji nego mart.

More u septembru?

Kada je reč o septembarskom odmoru, Todorović je ocenio da su vremenski uslovi trebalo da budu povoljni i za one koji su planirali odlazak na more.

- U Grčkoj takođe polako pada temperatura, ali more ostaje toplo, što je najbitnije. To je jedna od prednosti mora na jugu Balkana. U tom smislu, i ovde u Srbiji, temperature koje slede sredinom septembra, pa čak i u drugom delu septembra, mogu nekog dana da budu i do 30 stepeni, ali to će biti pojedinačni slučaj.

To je izuzetno prijatno vreme, nije velika vrućina, prijatno je toplo sredinom dana, dok su noći i jutra sveži. Može da se ide i na kupanje, na reke i jezera - zaključio je meteorolog Nedeljko Todorović.

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Kurir.rs

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