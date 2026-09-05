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U Domu vojske u Beogradu danas je održana komemoracija komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, uz poruku da je Mladić bio veliki vođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu preuzevši na sebe veliku obavezu i ogromnu žrtvu, i koji će ući u istoriju sprskog naroda.

Komemoraciji su prisustvovali ministar pravde Srbije Nenad Vujić, predsednik Republike Srpske Siniša Karan, ministri unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, senator Republike Srpske Jelena Guskova, šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović, ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ, advokati Goran Petronijević i Dragan Ivetić, kao i bivši premijer Srbije Nikola Šainović.

1/19 Vidi galeriju Komemoracija generalu Ratku Mladiću Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

Nekadašnji komandant Vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske i blizak prijatelj i saradnik Ratka Mladića general Živomir Ninković rekao je da, da nismo imali Ratka Mladića, baš takvog kakvog kakav je bio, ne bismo imali ni Republiku Srpsku.

- Hvala ti za postojanje Republike Srpske, jer da nismo imali Ratka Mladića baš takvog kakav je, sa svim svojim osobinama, ne bismo imali Republiku Srpsku. Usudujem se reći: i mogu to dokazati. Slaviće te, šefe, kako smo te zvali, uz gusle, opevati buduća srpska pokoljenja večno - rekao je Ninković govoreći na komemoraciji.

Naglasio je da je Mladić odlično razumeo da je na sceni plansko razbijanje Jugoslavije i da je na sceni građanski rat.

- Meni je to pričao na ručku u Domu JNA u Kninu još 1991. godine, i detaljno obrazlagao. Još u Kninu otpočeo je borbu da po svaku cenu spreči mogući bratoubilački rat, da ponovo neprijatelj planira da se Srbi međusobno pobiju. Međutim, u toku rata celoga, uspešno smo sprečili da se to desi i u Republici Srpskoj Krajini i u Bosni, što je jedan od najznačajnijih rezultata naše borbe. Dok je Mladić bio u Kninu, Republika Srpska je bila slobodna i celovita. Kad je otišao, videli ste i sami šta se sa njom desilo - rekao je Ninković.

Naglasio je da je Mladić, pored rata u BiH, vodio i političku borbu, a pred kraj rata i oružanu borbu sa NATO paktom, borbu sa domaćim kvazi političarima i stranim političarima.

- U toj borbi, svojoj, i u razgovoru s njima, bio bi ponekad i žestok, britak, odlučan, kad pregovara ili rešava. Ako je važno pitanje, vikao bi, podviknuo. Nekad je to planska pregovaračka taktika koju mnogi nisu razumeli, a nekad je miran, staložen, sabran, mudar, natprosečno inteligentan. Dominira", naveo je Ninković.

Foto: Damir Dervišagić

On je istakao da Mladić nije nikakav zločinac ni koljač.

- Od Mladića nikada nisam čuo ili dobio pisano naređenje da kaže: 'Pobiti, proterati, istrebiti'. A čuo sam: "Nemoj da dlaka sa glave fali neprijateljskim vojnicima koje zarobimo, sa mnom ćete imati posla'. Naš odnos prema neprijatelju je bio takav da su lečeni u bolnici na Sokolcu i VMA, i muslimani i Hrvati - naveo je Ninković.

Rekao je da je otpočeo rat deblokadom garnizona Zadar iz koga je izvukao oko 4.000 pripadnika JNA svih nacionalnosti i oko 2.500 kamiona.

- Mi danas, braćo i sestre, ispraćamo na večni počinak ljudsku i vojničku gromadu koja je svojim delima, usuđujem se reći, u rangu Karađorđa - istakao je Ninković.

Svima je poručio da ne nasedaju na izmišljotine naših neprijatelja.