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Šta ostaje čoveku kada mu rat promeni život, kada mu zavičaj ostane iza granice, a ono što je nekada bilo njegov život postane samo uspomena bez ijedne fotografije. Za krajiške Srbe ta priča počela je mnogo pre avgusta 1995. godine.

Godine rata, neizvesnosti, frontova i života na prostoru koji je postajao sve uži. A onda pad Dinare, povlačenje, strah i spoznaja da se približava ono čega su se mnogi najviše plašili. U avgustu 1995. godine počela je hrvatska vojno-policijska operacija „Oluja“, nakon koje je usledio masovni egzodus srpskog stanovništva iz Krajine.

Najveće etničko čišćenje jednog naroda nakon Drugog svetskog rata na tlu Evrope. Kolone ljudi na traktorima, automobili, deca, starci. Za mnoge od njih Srbija je postala novi dom. Ali za neke, ni tu priča nije završena. Danas govorimo o Srbima iz Hrvatske koji se, decenijama nakon rata suočavaju sa hapšenjima, optužnicama i postupcima pred hrvatskim pravosuđem. Organizacija „Veritas“ ukazuje na ono što se naziva mehanizmom procesuiranja Srba iz Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine i govori o velikom broju postupaka koji se, godinama nakon završetka rata, i dalje vode u svrhu dovršavanja etničkog čišćenje Srba, kroz, kako navode, montirane postupke, lažna svedočenja i optužnice za ratne zločine.



U aprilu ove godine, taj istorijski problem dobija jedno konkretno ime i lice, Milan Babić.

Čovek koji je 1995. godine napustio svoj zavičaj, tri decenije kasnije uhapšen je u italijanskoj luci Čivitavekija. Hrvatska ga traži na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je izdao Županijski sud u Splitu 24. februara 2026. godine. Tereti ga za navodni ratni zločin iz 1991. godine, ubistvo jednog starijeg civila. Između prošlosti i sadašnjosti nalazi se njegova supruga, Tanja Babić, koja govori o Milanu, o Krajini, o danima kada se napuštala kuća, o izbeglištvu, o strahu, ali i o onome što smatra hrvatskim pravosudnim mehanizmom prema Srbima iz Hrvatske. Jer kada jednom čoveku oduzmete dom, on može da izgradi novi život. Ali šta se događa kada ga i posle tri decenije prošlost sustigne na drugom kraju Evrope?

I ko danas piše istoriju krajiških Srba - sudovi, politika, pobednici, lažni svedoci ili oni koji su iz svojih kuća otišli u izbegličkoj koloni? Večerašnja gošća emisije “Neispričano” je Tanja Babić, raseljeno lice iz Republike Srpske Krajine. Ne propustite priliku da čujete njenu priču, koja zavređuje pažnju, večeras od 23.00 na Kurir televiziji!





