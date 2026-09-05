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General Živomir Ninković je na komemoraciji Ratku Mladiću u beogradskom Domu vojske izneo niz do sada nepoznatih detalja iz rata.

Dotakao se i anegdote sa Ratkom Mladićem kada su se sreli sa Veslijem Klarkom, penzionisanim generalom Armije SAD. Nakon susreta, seli su u retoranu u Banjaluci.

Ratko Mladić Živomir Ninković
Foto: Stefan Stojanović/Mondo/Youtube/Printscreen

- Seli smo u restoran u Banjaluci, ručak je spremljen, ponuđen po svetskom standardu. Kad smo seli, Klark uze viljušku nenormalno, kako se viljuška ne drži, i nabode šniclu i dignu je gore i razvlači je. Ratko kaže: "Šta je, bre, Nine ovo?", ja mu kažem - pitaj ga koji mu je ovo rat.

Priupita ga: "Koji vam je, generale, ovo rat po redu?". Kaže: "Četranesti".

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Foto: Profimedia

Ratko kliknu glavom i kaže: "Četrnaesti na tuđoj zemlji, a meni ovo prvi na mojoj zemlji". I idemo posle u kancelariju, kaže mi Ratko: "Što si mi rekao da ga pitam ono za rat?". Ja mu kažem

- Ako je u svakom ratu učestvovao po dve godine u proseku, pa on nije ni stigao da nauči kako se jede - priča Živomir Ninković, na šta su se okupljeni u sali nasmejali.

Potom se dotakao stravičnih uspomena iz Knina.

"U selu kod Velike, prvi put je tada Ratko video zaklane Srbe - muža i ženu, pored njih zaklali su i magarca, i to ne normalno, preko grla, nego iza glave preko vrata... tad je shvatio s kim ima posla. Sve mu je bilo jasno šta ga čeka ubuduće", započeo je.

"Otpočeo je sa debokladom garnizona Zadar i za to je danas polemika da li je to Ratko uradio ili Perišić, pa mudruju i pričaju. Izvukao je iz garnizona oko 4.000 pripadnika JNA svih nacionalnosti i oko 2.500 kamiona. Mi danas, braćo i sestre, ispraćamo na večni počinak ljudsku gromadu, jer mi u ovom ratu nismo imali saveznika, a bio je složeniji po svim pitanjima", dodao je.

Kurir.rs/Mondo

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