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Ne treba odustajati od borbe za prava svoje dece. Alimentacija je pomoć deci, a ne pomoć roditeljima, kaže Jelena Đokić iz Beograda, koja je pre tačno godinu dana postala prva korisnica Alimentacionog fonda u Srbiji.

Nakon prve uplate, kaže, Fond joj je promenio svakodnevni život, pre svega zato što sada zna da svakog meseca može da računa na novac koji pripada njenoj ćerki.

- Kada je zakon stupio na snagu, vrlo brzo je legla prva uplata. Otad su uplate redovne svakog meseca, i to mnogo znači i meni i mom detetu, ali i drugim roditeljima koji su u istoj situaciji i koji su se prijavili poput mene.

Jelena Đokić Foto: Kurir Televizija

Njen bivši suprug godinama je uspevao da izbegne prinudnu naplatu. Radio je na crno ili u inostranstvu, menjao adrese, poslove...

- Zaposlio bi se, radio dva meseca pa dao otkaz. Nije imao nikakvu imovinu na svoje ime. Pola kuće je, na primer, prepisao na drugog, pa izvršitelji nisu mogli da naplate dug. Prosto, nisu mogli da dođu do njega - objašnjava Jelena.

Danas iz Alimentacionog fonda dobija 10.000 dinara mesečno, koliko je iznosila minimalna alimentacija pre deset godina. U međuvremenu je pokrenula postupak za povećanje izdržavanja.

- Predala sam sudu novu tužbu za povećanje alimentacije, pa ćemo videti.

Za godinu dana Jelena je iz Alimentacionog fonda dobila 120.000 dinara. Toliko je njen bivši muža sada, uz kamatu, dužan državi.

- A meni je dužan još odranije oko 10.000 evra - navodi Jelena.

Na pitanje da li se promenio odnos bivšeg supruga prema detetu i obavezama, Jelena kaže da su se videli pre nekoliko dana, posle godinu.

- Kupio je detetu naočare i bicikl. Ali to je kod njega tako - kad ima, ima, i to je jednom godišnje, kad on hoće. Prošle godine je za njen rođendan prvi put dobrovoljno dao celih 100 evra. Sada je, kada je došao, dao novac, ali na moje insistiranje. Takav je naš odnos već 10 godina.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Za Jelenu je, međutim, najvažnije to što više ne mora svakog meseca da strepi da li će novac za alimentaciju stići, jer je država preuzela tu obavezu na sebe.

- To je sigurnost i podrška u svakom smislu. Lakše planiram mesečne obaveze kada znam da je uplata sigurna.

Jelena zato roditeljima koji se nalaze u sličnoj situaciji poručuje da ne odustaju od svojih prava.

- Nikada ne treba odustati od borbe za prava svoje dece. To što se razvedete ili raskinete sa supružnikom, ne znači da tu prestaje briga o detetu.

Deca ne smeju da trpe

Alimentacioni fond je državni mehanizam uveden u Srbiji kako bi deca dobila alimentaciju kada roditelj koji je dužan da je plaća to ne čini. Fond detetu privremeno isplaćuje novac, a država će da naplati dug od roditelja-dužnika. Pravo imaju deca do 18 godina, odnosno do 26. godine ako se redovno školuju.