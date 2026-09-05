Železnička stanica Novi Beograd zatvara se do 31. decembra. Putnici mogu koristiti stajalište Tošin bunar tokom radova.
Društvo
Važno obaveštenje za putnike: Zatvara se železnička stanica Novi Beograd do 31. decembra, evo koje stajalište će od sada biti u upotrebi
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Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog izvođenja radova od srede, 9. septembra, pa sve do 31. decembra, saopštilo je danas preduzeće „Srbijavoz“.
Tokom ovog perioda, putnici koji koriste sve kategorije vozova moći će da koriste stajalište Tošin bunar.
Iz "Srbijavoza" apeluju na putnike da prilikom planiranja svojih putovanja imaju u vidu navedene izmene.
Raspoložive informacije korisnicima usluga su dostupne na sajtu www.srbijavoz.rs ili putem Kol centra na telefon 011 360 28 99.
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