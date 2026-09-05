"Deca su svuda jednaka i svako dete zaslužuje istu šansu. Na Oblačinskom jezeru otvorila sam Dečji festival i našim prvacima uručila rančeve. Posebno me raduje što je Opština Merošina obezbedila besplatne udžbenike za sve učenike. Našoj deci želim da budu vredni đaci, dobri drugari i, iznad svega, dobri ljudi", navela je ministarka na Instagramu.

"Srećan vam početak nove školske godine i moram da kažem da me je posebno dirnulo što je ovo prva godina u kojoj je Opština Merošina obezbedila besplatne udžbenike za sve učenike, ulaganje u znanje, u pamet i u vašu budućnost je najbolja investicija i znam koliko to roditeljima znači i ovo je jedan zaista lep gest koji moram sa ljudske strane da podržim, ne kao ministar, nego i kao majka. Hvala vam puno i živela nam sva deca naše Merošine".