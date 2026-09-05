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U organizaciji Srpskog kulturnog centra "Patrijarh Varnava" iz Pljevalja biće organizovan autobuski prevoz do Beograda, kako bi zainteresovani mogli da prisustvuju sahrani generala Ratka Mladića, koja će biti održana u ponedeljak, 7. septembra.

Polazak iz Pljevalja planiran je u nedjelju, u 24 časa, a povratak iz Beograda u ponedjeljak, u 16 časova.

Prijave se mogu izvršiti u Srpskoj kući u Pljevljima, od 10 do 15 časova, ili na telefon 068/488-598.

Kurir.rs/pvsvitanje

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