Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava iz Pljevalja organizuje autobuski prevoz do Beograda za sve koji žele da prisustvuju sahrani generala Ratka Mladića
Sahrana
Organizovan besplatan prevoz iz Pljevalja na sahranu generala Ratka Mladića: Srpski kulturni centar obezbedio autobuse za Beograd
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U organizaciji Srpskog kulturnog centra "Patrijarh Varnava" iz Pljevalja biće organizovan autobuski prevoz do Beograda, kako bi zainteresovani mogli da prisustvuju sahrani generala Ratka Mladića, koja će biti održana u ponedeljak, 7. septembra.
Polazak iz Pljevalja planiran je u nedjelju, u 24 časa, a povratak iz Beograda u ponedjeljak, u 16 časova.
Prijave se mogu izvršiti u Srpskoj kući u Pljevljima, od 10 do 15 časova, ili na telefon 068/488-598.
Kurir.rs/pvsvitanje
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