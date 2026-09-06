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U noći između subote i nedelje u selu Gostun, na potezu prema Alomerovskim barama, izbio je veliki požar u kojem je izgorela kuća porodice Bojović.

Na lice mesta odmah su upućeni pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Brodareva i Prijepolja, koji su vodili tešku borbu kako bi sprečili da se vatra proširi na okolne kuće, druge objekte i obližnju šumu.

– Vatra je bila velika i strahovali smo da će zahvatiti okolne kuće i šumu. Srećom, vatrogasci, granični policajci i meštani brzo su reagovali i sprečili još veću nesreću – kaže za RINU jedan od meštana Gostuna.

Veliki požar u Gostunu: Izgorela kuća porodice Bojović Foto: RINA

Vatrogascima su u pomoć pritekli pripadnici granične policije sa Graničnog prelaza Gostun, kao i brojni meštani koji su se uključili u akciju gašenja.

Zahvaljujući brzoj i zajedničkoj intervenciji svih službi i meštana, požar je stavljen pod kontrolu, a njegovo dalje širenje je zaustavljeno. Time je sprečena mnogo veća katastrofa u ovom prijepoljskom selu.

Kurir.rs/RINA

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