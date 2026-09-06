Stravični prizori iz Gostuna! Vatra progutala čitavu kuću porodice Bojović, od porodičnog doma ostali samo zgarište i pepeo (FOTO)
- U selu Gostun izbio je veliki požar u kojem je izgorela kuća porodice Bojović.
- Vatrogasci iz Brodareva i Prijepolja, uz graničnu policiju i meštane, sprečili su širenje vatre na okolne kuće i šumu.
U noći između subote i nedelje u selu Gostun, na potezu prema Alomerovskim barama, izbio je veliki požar u kojem je izgorela kuća porodice Bojović.
Na lice mesta odmah su upućeni pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Brodareva i Prijepolja, koji su vodili tešku borbu kako bi sprečili da se vatra proširi na okolne kuće, druge objekte i obližnju šumu.
– Vatra je bila velika i strahovali smo da će zahvatiti okolne kuće i šumu. Srećom, vatrogasci, granični policajci i meštani brzo su reagovali i sprečili još veću nesreću – kaže za RINU jedan od meštana Gostuna.
Vatrogascima su u pomoć pritekli pripadnici granične policije sa Graničnog prelaza Gostun, kao i brojni meštani koji su se uključili u akciju gašenja.
Zahvaljujući brzoj i zajedničkoj intervenciji svih službi i meštana, požar je stavljen pod kontrolu, a njegovo dalje širenje je zaustavljeno. Time je sprečena mnogo veća katastrofa u ovom prijepoljskom selu.
Kurir.rs/RINA