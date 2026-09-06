Jutro bez većih gužvi, ali popodne se situacija može drastično promeniti: AMSS izdao važan apel vozačima, očekuju se velike gužve na glavnim putnim pravcima!
- Na putničkim terminalima u Srbiji nema zadržavanja, a ni na naplatnim stanicama nema čekanja.
- Kamioni na izlazu iz zemlje na Batrovcima čekaju oko četiri sata, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.
Tokom prepodneva očekuje se uglavnom slabiji intenzitet saobraćaja i bez većih zadržavanja, dok se veći broj vozila predviđa u popodnevnim satima, kada će saobraćaj biti pojačan na glavnim putnim pravcima, posebno na prilazima većim gradovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.
Kada je reč o teretnom saobraćaju, kamioni na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.
AMSS apeluje na vozače da tokom popodnevnih sati računaju na pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim putnim pravcima i prilazima većim gradovima.
Kurir.rs