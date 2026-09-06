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Tokom prepodneva očekuje se uglavnom slabiji intenzitet saobraćaja i bez većih zadržavanja, dok se veći broj vozila predviđa u popodnevnim satima, kada će saobraćaj biti pojačan na glavnim putnim pravcima, posebno na prilazima većim gradovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.

Kada je reč o teretnom saobraćaju, kamioni na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.

AMSS apeluje na vozače da tokom popodnevnih sati računaju na pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim putnim pravcima i prilazima većim gradovima.

Kurir.rs

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