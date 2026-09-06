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Porodica generala Ratka Mladića apelovala je na sve koji nameravaju da za sahranu generala kupe cveće i vence da to ne čine, već da taj novac uplate za obolelu decu.

- Povodom poslednjeg ispraćaja mog oca, generala Ratka Mladića, želim da zamolim sve koji će doći da mu odaju poštu i isprate ga na večni počinak da ne kupuju cveće i vence - navodi se u apelu porodice Mladić.

Darko Mladić je zamolio da se umesto kupovine cveća pažnja usmeri tamo gde može da znači mnogo više – na obolelu decu koja se bore za svoje zdravlje i život.

- Kao sin, verujem da bi mom ocu bilo draže da umesto cveća koje će uvenuti pomognemo nekom detetu da dobije priliku za lečenje, ozdravljenje i život - naveo je Darko Mladić.

Prema njegovim rečima, u danima kada jedan život ispraćamo, treba učiniti nešto za drugi život.

- Hvala svima koji će razumeti i prihvatiti ovu moju molbu kao poslednji znak poštovanja prema mom ocu - istakao je Darko Mladić.

General Ratko Mladić biće sahranjen sutra na Topčiderskom groblju u Beogradu.