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U javnosti se pojavila informacija da će sa početkom školske godine u Srbiji već od ovog septembra biti uvedena obaveza ugradnje takozvanih alko-brava u sve školske autobuse, odnosno vozila koja prevoze đake u škole i na ekskurzije. Međutim, reč je o zabuni koja je nastala zato što su takve rigorozne mere za prevoz dece nedavno stupile na snagu u pojedinim evropskim zemljama, dok se u nekim državama Evrope i Severne Amerike uveliko i uspešno primenjuju već godinama.

Istina je da je uvođenje alko-brava planirano i u našoj zemlji, ali kao deo opsežnih izmena i dopuna propisa, odnosno novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji bi Srbija mogla da dobije do kraja ove ili početkom sledeće godine.

Ovaj zakonski paket, koji se priprema sa ciljem da se do 2030. godine prepolovi broj poginulih na putevima, donosi neka od najstrožih pravila do sada - od fizičke blokade motora za pijane vozače (alko-brava), pa sve do uvođenja nulte tolerancije na alkohol za sve kategorije učesnika u saobraćaju.

Šta su alko-brave i kako funkcionišu

Prema definiciji Evropskog saveta za bezbednost saobraćaja, alko-brave predstavljaju automatske kontrolne sisteme projektovane da spreče vožnju pod dejstvom alkohola, tako što od vozača zahtevaju da pre startovanja motora dune u ugrađeni alkometar. Ukoliko aparat detektuje prisustvo alkohola, sistem automatski blokira paljenje automobila, kamiona ili autobusa.

Ilustracija Foto: T.Ilić

Uređaj je diskretan i integrisan u unutrašnjost vozila blizu sedišta, a sistem ima i dodatnu zaštitu od prevara zato što tokom same vožnje periodično traži nasumični ponovni uzorak daha kako bi se onemogućilo da trezno lice dune umesto pijanog vozača.

Kada je reč o troškovima, prema podacima Evropskog saveta za bezbednost saobraćaja, u Francuskoj kupovina alko-brave iznosi oko 1.300 evra, dok mesečni najam košta oko 100 evra, uz dodatne troškove ugradnje i održavanja koji padaju na teret samog vozača.

U Srbiji je ova usluga u auto-servisima i dalje nepoznanica, pa je uređaje trenutno moguće nabaviti isključivo naručivanjem iz inostranstva.

Ko će morati da ugradi alko-brave

Podaci MUP i Agencije za bezbednost saobraćaja pokazuju da je u Srbiji alkohol prisutan kod vozača u oko 11 odsto saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, odnosno svaki deveti život izgubi se zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Samo tokom 2024. godine više od 50.000 vozača u Srbiji sankcionisano je zbog alkohola, a preko 9.000 je zadržano na trežnjenju.

Nadležni ističu da alko-brave u našoj zemlji neće morati da ugradi baš svaki vozač, već će mera pre svega ciljati, profesionalne vozače ali i nesavesne vozače i povratnike u činjenju prekršaja.

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković tvrdi da povratnici, odnosno oni koji su već imali iskustva sa vožnjom pod dejstvom alkohola, predstavljaju najveći rizik na putevima, a alko-brave su preventiva koja može da spreči ponavljanje njihovih grešaka.

- Ovo je važno jer alkohol ima ozbiljan uticaj na sposobnost vozača da brzo reaguje u saobraćaju, što može biti presudno u prevenciji nesreća. Dok trezan vozač za sekundu pređe 14 metara pri brzini od 50 kilometara na čas, vozač pod dejstvom alkohola može reagovati čak tri puta sporije. Dok trezan vozač zaustavi automobil, vozač pod dejstvom alkohola to tek započinje - naglasio je Koković.

Mirko Koković Foto: Kurir Televizija

Podsetio je da alko-brave nisu novost u svetu, a naši zakoni bi trebalo da prate savremene tehnologije i da omoguće našim vozačima da se zaštite od nesreća izazvanih alkoholom.

Nulta tolerancija na alkohol: Po ugledu na komšije, ali uz važno pravilo

Druga krupna izmena koju donosi priprema novih saobraćajnih propisa jeste uvođenje nulte tolerancije na alkohol za sve vozače bez izuzetka. Podsetimo, granica od 0,0 promila do sada je bila rezervisana isključivo za profesionalne vozače, mlade vozače i motocikliste.

Međutim, novi propisi bi trebalo da primene takozvani mađarski model, gde tolerancija jeste nulta, ali se pravi jasna razlika između upozorenja i novčanog kažnjavanja.

- Blaga alkoholisanost se ne bi sankcionisala, ali bi se izricale mere upozorenja tom vozaču i eventualno isključenje iz saobraćaja na 6 ili na 12 sati, a prijavu bi pisali tek kao i sada na 0.21 promil alkohola - objasnio je načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević.

Lakićević je dodao i da je Ministarstvo unutrašnjih poslova bilo primorano na izradu novog zakona zbog stanja bezbednosti na putevima, uz podsećanje da se alkohol nalazi pri samom vrhu uzročnika saobraćajnih nesreća sa fatalnim ishodom.