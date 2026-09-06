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Vatrena stihija koja je zahvatila područje oko Smederevske Palanke ostavila je za sobom teške posledice, a porodica Dragane Tirnanić u trenu je izgubila krov nad glavom. Zahvaljujući brzoj reakciji rođaka, izbegnuta je još veća tragedija.

- Bilo je strašno, vatra je gutala sve pred sobom nezapamćenom brzinom. Sa svojom majkom sam uleteo u dim da izvlačimo decu tetkine snaje iz kuće, samo smo mislili na to kako da njih spasemo na sigurno. Traktorom sa prikačenom tanjiračom probijali smo put kroz rastinje kako bismo uopšte stigli do njih i presekli plamen - kaže za RINU rođak porodice Goran Nikolić.

Foto: RINA

Fotografije sa lica mesta svedoče o razmerama uništenja, krovna konstrukcija kuće je potpuno urušena pod naletom vatre, zidovi su nagoreli, a celo okruženje pretvoreno je u pepeo.

- Moja tetka je ostala bez ičega, kuća je potpuno izgorela. Deca i porodica su pod ogromnim stresom i u teškom šoku posle svega što smo preživeli - dodaje Goran.

Foto: RINA

​Zahvaljujući prisebnosti i požrtvovanosti članova porodice izbegnuta je tragedija i sačuvani su dečji životi, što je najvažnije, ali je materijalni gubitak potpun, zbog čega će ovoj porodici biti neophodna hitna podrška i pomoć.