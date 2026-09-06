Društvo
Da li prisustvujemo najvećem majstorstvu koje vodi jedan državnik u spoljnoj politici naše zemlje? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
Da li prisustvujemo najvećem majstorstvu koje vodi jedan državnik u spoljnoj politici naše zemlje?
Da li nam je rat Rusija–Evropa bliži nego što možemo da pretpostavimo?
Zaplena stotina kilograma kokaina i marihuane, zašto to skoro više i nije vest?
Uživo u Vikend Pulsu bivši upravnik i robijaš: najjezivije pobune u srpskim zatvorima
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.