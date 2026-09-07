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Za ikonu Majke Božje Kurske Tumanske nema podataka u kom veku je nastala i ko je bio freskopisac. Pronašli su je monasi na zgarištu crkve u ruskom gradu Kursk. Kada su bežeći pred boljševičkom revolicijom iz Rusije stigli u Srbiju ikonu su doneli prvo u manastir Miljkovo, a potom u manastir Tumane.

- Čudotvorna ikona naše presvete Bogorodice je jedna duboka i tajanstvena svetinja. Ne otkriva se svakome nego samo onima koji sa verom pristupe, ali značajna je zbog toga jer Majka Božja utešila svakog ko je sa verom pristupio - istakao je arhimandrit Dimitrije, iguman manastira Tumane.

U manastiru Tumane u toku je i izgradnja nove crkve, u kojoj će biti trajno smeštena ova velika svetinja.

Simbolika Bogorodičinih darova

Ikona Majke Božije Kurske Tumanske Foto: RTS Prinscreen

Bratstvo manastira i ove godine molitveno će osveštati "Bogorodičine darove" koje će deliti na dan obeležavanja ove čudotvorne ikone Majke Božje.

- Darovi Presvete Bogorodice koje osveštavamo ovde imaju svoju duboku simboliku. Maslina svedoči njenu nebozemnu slavu, lovor svedoči to koliko je Majka Božja blagoslovena kao ona kroz koju se ljudski rod povezao sa Bogom, bela ruža simbolizuje njeno večno devičanstvo, a crvena ruža simboliše da je kroz nju obožena ljudska priroda. Ti darovi se prinose njoj, blagosiljaju se u njeno ime i njima ona u stvari biva, ona koja blagosilja svakog i svačiji dom, čuje i ukrepljuje svakoga u ime sina svoga, Gospoda našega - naveo je arhimandrit Dimitrije.

Dan čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske, biće obeležen u nedelju, 20. septembra, kada će okupljenima u manastiru Tumane biti podeljeni i osveštani "Bogorodičini darovi."