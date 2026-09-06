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Iako statistike kažu da tešku kliničku sliku izazvanu virusom Zapadnog Nila, koji prenose komarci, razvijaju uglavnom stariji ljudi sa pridruženim hroničnim bolestima, Miloš iz Vojvodine je dokaz da najteži oblik ove groznice mogu da dožive i mlađi ljudi, a da posledice mogu biti trajne. To je doživeo Miloš iz Vojvodine, koji je nastavio život sa epilepsijom, čiji su napadi prekidali naš razgovor.

Miloš je bliski susret sa ovim virusom imao je krajem jula 2025. godine u momentu kada je imao 46 godina. Pretpostavlja da ga je komarac zarazio na Tisi u jednom manjem vojvođanskom mestu.

Simptome je osetio na putu za Grčku, celo letovanje je proveo u tamošnjoj bolnici odakle je transportovan u Srbiju i tek nakon nekoliko dana traženja dijagnoze, lekari su otkrili šta mu se desilo.

- Uplatili smo letovanje na Tasosu, supruga, klinac i ja, i porodica suprugine sestre. Krenuli smo noću i još u putu osetio sam simptome koji podsećaju na grip ili neku virozu. Nisam hteo da opterećujem suprugu i odvozao sam ceo put. Prešli smo trajektom i oko 4 popodne došli do smeštaja. Tu sam osetio već ozbiljnije simptome, nisam bio sav svoj i rekao sam da idem u smeštaj da se istuširam i da legnem i odmorim. Međutim, stanje je počelo naglo da se pogorševa. Izmerio sam temperaturu i video da imam 40. Tu je ragovala supruga, dala mi lekove, istuširao sam se, ali ja u nekom momentu počinjem da se gubim. Ona je to primetila, i oko 10, 11 uveče bilo joj je jasno da moram do doktora - priča Miloš.

Seo na suvozačevo mesto i dalje se ničega ne seća

Foto: Shutterstock

Kako kaže, seća se da je ušao u auto supruga od ženine sestre, seo na suvozačevo mesto, zatvorio vrata i dalje - ničega.

- Ono što znam iz priče, dalje je teklo ovako. Krenuli smo prema ambulanti na Tasosu, ali u pogrešnom smeru. U jednom momentu u toj vožnji ja sam dobio epileptični napad. Stali su pored puta i, na sreću, odreagovali kako treba. Okrenuli su me na stranu, izvukli jezik i pozvali hitnu pomoć. Hitnoj je trebalo sat i po da stigne a za to vreme ja sam imao četiri – pet epi napada. Stajali su da pomognu mnogi ljudi, i naši i Grci, čak i jedan lekar - prepričava Miloš.

Po dolasku, Hitna pomoć ga prevozi u ambulantu, čijim lekarima su lekari iz bolnice u Kavali preporučili da ga uvedu u veštačku komu i hitno prebace u bolnicu.

- Lekari su mojoj supruzi u bolnici rekli da ne znaju šta se dešava i da ne znaju da li ću preživeti. Treći dan kome su pokušali da me probude, ponovo sam imao napad i vratili su me u komu. Četvrtog dana su me probudili i tu su stali napadi. Za to vreme radili su sve moguće analize, davali su mi razne antibiotike i tamo sam proveo ukupno devet dana, koliko je trajao aranžman za letovanje. Pošto su me sve vreme lečili svim mogućim antibioticima, ispostavilo se da analize krvi i nisu mogle da pokažu pravo stanje. Larska ekipa je bila ljubazna i posvećena maksimalno. O meni se brinula lekarka iz Rumunije, mađarskog porekla, a pošto i ja govorim i mađarski, sa njom sam tako i komunicirao. Kažu mi da je bilo zanimljivih momenata, ali se toga sećam onako kroz maglu. Deveti dan su se lekari složili da mogu da budem transportovan za Srbiju - priseća se Miloš.

"Evo, kreće mi mini - napad!"

U Srbiji je registrovano ukupno šest pacijenata sa neuroinvazivnim oblikom groznice Zapadnog Nila. Foto: Shutterstock

Dodaje da je naša osiguravajuća kuća kod koje su imali uplaćeno zdravstveno putno osiguranje, sve odradila maksimalno profesionalno. Pokrili su baš sve troškove, uključujući vanredni prelaz trajekta sa Tasosa koji je koštao 1.400 evra. Za povratak su iz Beograda poslali su ambulantno vozila sa lekarkom, medicinskim tehničarom i vozačem. Za svega deset sati iz Kavale su uspeli da ga prevezu u Novi Sad.

- Mnogo ljudi se založilo za mene i to da dobijem najbolju moguću medicinsku negu. Od rodbine i prijatelja, do kolega sa posla. I stvarno im dugujem veliku zahvalnost. U Novom Sadu su me već čekali doktori u Klinici za infektivne bolesti. Smešten sam na odeljenju intenzivne nege i tu sam proveo deset dana. Potom sam prebačen na obično odeljenje gde sam proveo još 45 dana. Moram sa se zahvalim lekarima i medicinskom osoblju koji su bili neverovatno posvećeni. Njihov odnos prema meni i prema drugim bolesnicima, zaista me impresionirao - priča Miloš, zatim zastaje:

- Evo, kreće mi mini - napad!

Nakon minut-dva tišine, nastavlja i objašnjava da su ovakvi napadi sada njegova svakodnevnica.

- Ljudi nisu znali šta mi je, sve do 13 do 14 dana kada su stigli rezultati analiza krvi. Na osnovu antitela zaključili su da je reč o virusu Zapadnog Nila. Od ujeda zaraženog komarca kod mene se razvio encefalitis, jedno plućno krilo je otkazalo zbog velikog tromba, a pratili su me i drugi problemi. Za sve to vreme traženja dijagnoze preživeo sam i sumnje na tumore, koje su se, srećom, pokazale kao neopravdane, a sve sumnje je odagnao PET skener - kaže naš sagovornik.

Danas ima epilepsiju

Danas kao posledicu groznice Zapadnog Nila i encefalitisa, ima epilepsiju. Jedna moždana vijuga u prednjem levom režnju koji reguliše emocije je uništena.

Danas redovno pije dva leka za epilepsiju, pluća su se oporavila, ali je mozak ostao trajno oštećen. Pretpostavlja da ga je komarac zarazio na Tisi u jednom manjem vojvođanskom mestu.

A, na pitanje, koliko su mu sada česti napadi, kaže, zavisi, nema pravila.

- Pre nekoliko dana, prvi put za tih godinu dana, četvrtak, petak i subotu nije bilo nijednog napada, a onda me u nedelju razvalilo, imao sam deset napada, u ponedeljak isto. Na posao sam se vratio posle devet meseci, ali posle tri nedelje zaključio sam da i dalje ne mogu, pa sam ponovo na bolovanju - kaže Miloš:

- Kako su mi objasnili, na ovaj način kako sam ja prošao sa teškim neuroinvazivnim oblikom groznice zapadnog nila prođe manje od 1 posto inficiranih, od toga 60 posto umre, 40 posto preživi. Znači ja sam dobio drugi život, dobio sam drugu šansu!