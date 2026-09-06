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Iza ovog projekta stoji investicija od oko 10 milijardi dinara, odnosno približno 100 miliona evra. Za Niš i ceo jug Srbije to nije samo nova zgrada, već veliki iskorak u uslovima u kojima će na svet dolaziti nove generacije. Doc.dr Milan Lazarević zahvalio je predsedniku na ovom izuzetno značajnom projektu.

Mame i bebe u fokusu

Novo porodilište biće projektovano po savremenim standardima, uz posebnu pažnju posvećenu uslovima za porodilje. Plan je da najviše dve trudnice dele jedno kupatilo, uz savremeno opremljene prostore za majke, bebe i medicinske radnike.

Foto: UKC Niš

Prve porodice trebalo bi da uđu u novo porodilište 2029. godine.

- To je velika stvar, ogromna stvar za Niš i ceo jug Srbije - poručio je predsednik Vučić.

Foto: UKC Niš

Umesto dugogodišnjeg ulaganja u rekonstrukciju postojećeg objekta, Niš će dobiti potpuno novu zdravstvenu ustanovu. Porodilište koje će biti građeno za budućnost, za majke, za bebe i za generacije koje dolaze.

100 miliona evra za majmlađe

Foto: UKC Niš

Ova investicija još jednom pokazuje da se zdravstveni sistem Niša ubrzano menja i da jug Srbije dobija projekte od strateškog značaja.