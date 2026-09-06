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Uoči sahrane generala Ratka Mladića, koja će biti održana sutra u Beogradu, njegov sin Darko Mladić poručio je da očekuje da poslednji ispraćaj protekne mirno i dostojanstveno. Kako je rekao, veliki broj ljudi iz Srbije i inostranstva pokazao je poštovanje prema njegovom ocu, a posebno ga je, kako navodi, iznenadila količina poruka i poziva koje je dobio prethodnih dana.

- Sutra će doći prijatelji, poštovaoci i rođaci mog oca. Siguran sam da niko od njih nema pomisao da napravi incident ili da uradi išta da naruši dostojanstvo tog skupa. S obzirom na to da je sa druge strane bilo masa tih nekontrolisanih i neukusnih izliva mržnje, prosto mislim da je to dovelo u rizik neki sam događaj, ali nadam se da će država preduzeti sve potrebne mere da sahrana protekne mirno i dostojanstveno, tako da, verujem da će to ipak sve biti dobro sutra - rekao je Mladić gostujući na televiziji Prva.

Kako je naveo, video je da ljudi pokazuju veliku ljubav prema njegovom ocu, kao i da će ljudi iz celog sveta sutra doći na sahranu generala Mladića.

- Dolaze ljudi čak i iz zemalja za koje se nisam nadao da će biti, od Grčke, Češke, Poljske, pa do dalekih zemalja Australije, Kanade, Škotske, Irske, Amerike i tako dalje. Nažalost, ja nisam imao vremena da se bavim medijima, ali tačno znam kakve su reakcije. Lično sam doživljavao te reakcije krećući se po Beogradu, Novom Sadu, Banjaluci, Istočnom Sarajevu, pa i u Makedoniji i Grčkoj, ja vidim da nikad nisam doživeo nijednu neprijatnost, samo iskrenu ljubav i poštovanje prema mom ocu. Mene uopšte ne iznenađuje da se narod javio. Ljudi su u ovom trenutku oslobodili tu svoju energiju i izrazili je. Najveći utisak je ostavila količina poruka i poziva koje sam dobio prethodnih dana. To je nešto što sam ja ranije osećao na svojoj koži, ali intenzitet ovog svega, drago mi je zbog toga - dodao je on.

Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Na pitanje voditeljke na osnovu čega tvrdi da je srpski narod ujedinjen, a ne podeljen smrću generala Mladića, Darko je rekao da je od

- Na osnovu toga što viđam reakcije od ljudi koji stoje na različitim političkim stranama. Ja se politikom ne bavim, ovo će biti narodna sahrana, ceo narod će doći. Ja vidim sa različitog spektra ljudi, ne baš iz NVO, liberalnih i prozapadnih političkih organizacija, ali sve osim toga svi kao da govore iste rečenice. Ja slušam 10-ak istih rečenica sve ove dane, bez obzira na deo političkog spektra sa kog ti ljudi dolaze, a meni je drago zbog toga zato što je moj otac od početka rata inistirao da se preče te podele jer strategija naših neprijatelja i u ratu i pre rata bila je da se podelimo i da u sukobu jednih protiv drugih paktično nestanemo, da sami sebe pobedimo, jer svaki naš neprijatelj zna da kad se Srbi ujedine, da možemo mnogo toga da odbranimo, kao što smo pokazali ne samo u ovom ratu kad smo pratkično pobedili NATO pakt 1993. godine kad je sprečeno razjedinjenje i nekako kroz vreme posmatram da u raznim okolnostima neko sa strane podgreva naše razlike da prerastu u sukobe ili nešto još gore i ja sam siguran da bi moj otac bio srećan i zbog tog aspekta, da ljudi su, koji inače stoje na suprotnim političkim polovima, stali zajedno da mu u miru odaju poštu - dodao je Mladić.