Slušaj vest

Litar maslinovog ulja u Grčkoj može da se nađe već za oko sedam evra, dok u Srbiji ista količina, čak i kada je na akciji, često košta oko 1.000 dinara, a redovna cena ide i do 2.000-3.000 dinara. Zato mnogi naši turisti tokom povratka sa letovanja pune gepeke flašama i kantama, ali jedan Srbin sada savetuje poseban oprez pri kupovini na pijacama.

Maslinovo ulje jedna je od namirnica koju srpski turisti tradicionalno vole da ponesu iz Grčke. Pored toga što je nezaobilazno u tamošnjoj kuhinji, mnogima je razlog za kupovinu i cena, koja u pojedinim slučajevima može biti znatno povoljnija nego u domaćim marketima.

Prema pisanju portala "Grčka info", klasična maslinova ulja poznatih proizvođača u grčkim supermarketima ove godine u proseku koštaju između sedam i deset evra po litru.

Još povoljnija računica može da bude za one koji kupuju veća pakovanja. Ekstra devičanska ulja lokalnih proizvođača na Halkidikiju ili Tasosu mogu da se nađu za oko 45 evra za kantu od pet litara.

U Srbiji se, s druge strane, litar maslinovog ulja na akcijama može pronaći za oko 1.000 dinara, dok redovne cene pojedinih proizvoda dosežu između 2.000 i 3.000 dinara.

Foto: Shutterstock

Zbog toga nije neobično da turisti koji se vraćaju iz Grčke sa sobom ponesu nekoliko litara. Neki kupuju i veće količine za prijatelje, rodbinu i komšije, pa se pred kraj sezone na društvenim mrežama sve češće vode rasprave o tome gde je ulje najpovoljnije i kakav je kvalitet.

Srbin upozorio: "Samo market i deklaracija"

Ipak, jedan srpski turista podelio je svoje iskustvo u Fejsbuk grupi "Grčka info" i dao savet svima koji planiraju da kupe ulje u Grčkoj.

On tvrdi da je posle nekoliko godina kupovine od istog proizvođača na pijaci u Nea Vrasni ostao razočaran kvalitetom.

- Savet. Kupujte maslinovo ulje u marketima. Posle četiri godine sam prvi put bio razočaran od istog proizvođača. Nea Vrasna pijaca. Ulje namešano. Nisam poneo zeleni laser i eto. Samo market i deklaracija. Pozdrav svima i lep odmor ko je još pod suncem - napisao je ovaj turista.

Njegova objava izazvala je pažnju upravo zbog toga što mnogi naši turisti kupovinu domaćeg grčkog ulja vide kao jednu od najboljih uspomena sa letovanja.