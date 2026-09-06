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Vreme je za ajvar, a domaćice već uveliko računaju koliko će ih ove godine koštati priprema zimnice. Kilogram paprike može da se nađe već za 90 dinara, dok se na pojedinim pijacama u Srbiji cena penje i do 200 dinara, a u marketima šilja paprika ide i do 210 dinara. Najpovoljnija ponuda trenutno stiže iz Leskovca, gde se paprika za ajvar prodaje gotovo upola jeftinije nego na skupljim pijacama.

Sezona pripreme zimnice uveliko počinje, a domaćice ovih dana najviše gledaju cene paprike, glavnog sastojka za domaći ajvar, pečenu papriku i druge specijalitete koji će se tokom jeseni i zime naći u ostavama.

Ako se sudeći po ponudama koje se pojavljuju na društvenim mrežama, najpovoljnije se trenutno može proći u Leskovcu i okolini.

U Fejsbuk grupi "Leskovačka onlajn pijaca" jedan prodavac oglasio je papriku prve klase po ceni od svega 90 dinara za kilogram.

- Na prodaju paprika prve klase, ekstra kvalitet, 90 dinara kilogram, ima i druge klase, javite se za dogovor - navodi se u oglasu.

Cena paprika u Leskovcu 90 dinara kilogram Foto: Printscreen/ FacebookLeskovačka online pijaca

Još jedna ponuda iz iste grupe pokazuje da kupci u ovom kraju mogu da računaju na veoma povoljne cene, posebno ako kupuju direktno od proizvođača.

Povoljno u Leskovcu

Za razliku od Leskovca, gde se kilogram paprike može pronaći već za 90 dinara, cene na pijacama širom Srbije kreću se uglavnom od 150 do 200 dinara po kilogramu.

Foto: Printscreen/ FacebookLeskovačka online pijaca

To znači da domaćica koja kupuje 20 kilograma za ajvar u Leskovcu, po ovoj ponudi, može da plati oko 1.800 dinara, dok bi za istu količinu po ceni od 200 dinara izdvojila 4.000 dinara.

Kod većih količina razlika postaje još primetnija.

Za 30 kilograma paprike, recimo, razlika između cene od 90 i 200 dinara po kilogramu iznosi čak 3.300 dinara.

A upravo se takve količine kupuju kada počne ozbiljna priprema ajvara.

Od 120 do 210 dinara u marketima

Ko ne kupuje na pijaci, već bira markete, takođe može da naiđe na različite cene.

Šilja paprika u prodavnicama trenutno se kreće od oko 119 do 210 dinara po kilogramu, u zavisnosti od marketa, proizvođača i aktuelne akcije.

Zbog toga domaćice ovih dana pomno prate akcijske ponude, ali se sve više raspituju i direktno kod proizvođača.

Društvene mreže su pune oglasa, pitanja i preporuka, gde je paprika najbolja, gde je najjeftinija i gde se može kupiti veća količina za zimnicu.

Domaćice krenule u nabavku

Pojedine domaćice čekaju da padne cena paprike da bi pripremale zimnicu Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

U istoj Fejsbuk grupi pojavila se i ponuda za domaću ajvarku, a prodavac navodi različite klase i cene.

- Domaća ajvarka na stanju, pet kutija, dve krupna 90 dinara i tri sitna 60 dinara. Samo Leskovac i okolina - stoji u objavi.

Upravo ovakvi oglasi poslednjih dana privlače pažnju onih koji žele da zimnicu pripreme što povoljnije.

Jer kada se saberu paprika, ulje, sirće, so, beli luk i ostali sastojci, kao i trošak struje ili drva za pečenje i kuvanje, domaći ajvar više nije mala stavka u kućnom budžetu.

Zato je početna cena paprike od presudnog značaja.

Gde se najviše isplati?

Ako se uporede trenutno dostupne cene iz oglasa i ponuda, Leskovac i okolina trenutno deluju kao najpovoljnija opcija za kupovinu paprike za ajvar, sa ponudama od oko 90 dinara za kilogram.

U ostatku Srbije na pijacama treba računati na približno 150 do 200 dinara, dok se u marketima šilja može naći od 119 do 210 dinara.