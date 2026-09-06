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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je u Crkvi Svetog oca Nikole u Aleksincu, sa Njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom niškim gospodinom Arsenijem, ugovor o uređenju spomenika posvećenog Bici na Pločniku.

Ugovorom je predviđena izgradnja novog ratnog memorijala i uređenje memorijalnog prostora na Pločniku, čime će ovo mesto od velikog istorijskog značaja dobiti dostojno obeležje i prostor posvećen negovanju kulture sećanja.

Spomen-obeležje biće završeno i svečano otkriveno 9. septembra, kada će biti obeležena 640. godišnjica Boja na Pločniku. Centralno mesto memorijala zauzimaće krst visine 6,4 metra, čija visina simbolično upućuje na šest vekova i četiri decenije od ovog značajnog događaja iz srpske srednjovekovne istorije.

Foto: Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Sredstva za realizaciju projekta obezbedilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iz budžeta Republike Srbije, dok je Eparhija niška preuzela ulogu realizatora projekta.

Ministarka Đurđević Stamenkovski istakla je da je očuvanje sećanja na istorijske događaje i ljude koji su svojom žrtvom obeležili srpsku istoriju jedna od važnih obaveza države.

„Boj na Pločniku zauzima posebno mesto u našoj istoriji. Bila je to bitka u kojoj je vojska kneza Lazara odnela pobedu nad osmanskim zavojevačima, tri godine pre sudbonosnog Kosovskog boja. Zato Pločnik nije samo mesto sećanja na jednu bitku, već i svedočanstvo o snazi, odlučnosti i borbi srpskog naroda za slobodu”, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da će Ministarstvo nastaviti da podržava projekte koji doprinose očuvanju ratnih memorijala i negovanju kulture sećanja, kao trajnog svedočanstva o istoriji i stradanju srpskog naroda.