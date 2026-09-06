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Udruženje lekara pisaca "Vidar" 23. septembra u 18 časova u svečanoj sali Skupštine opštine Stari gradpromoviše svojuprvuAntologiju.

- Naša prva Antologija je kruna desetogodišnjeg rada i funkcionisanja Vidara i izlaziće na svakih deset godina - kaže za Kurir tvorac "Vidara" spec. opšte medicine dr Radmila Šehić.

Za posetioce je ulaz na promociji slobodan.

Foto: Privatna arhiva

- Dr Mirjana Milačić Bajić je kompletan teret pripreme Antologije preuzela na sebe i sve je ispalo savršeno. Ukupno ima 35 lekara s tim što u promociji učestvuje dvadesetak, jer oni iz inostranstva nisu u mogućnosti da dođu. Posetioce očekuje prigodan program sa muzičkom podlogom jer su tu prijateljice "Vidara" muzička grupa "Gledalice" koje će svojim nastupom obojiti našu promociju - najavila je dr Šehić i dodala:

Udruženje lekara pisaca Vidar Foto: Privatna arhiva