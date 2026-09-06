Lekari koji pišu, a ne leče samo rečima! "Vidar" promoviše svoju prvu Antologiju, evo šta vas čeka na promociji
Udruženje lekara pisaca "Vidar" 23. septembra u 18 časova u svečanoj sali Skupštine opštine Stari gradpromoviše svojuprvuAntologiju.
- Naša prva Antologija je kruna desetogodišnjeg rada i funkcionisanja Vidara i izlaziće na svakih deset godina - kaže za Kurir tvorac "Vidara" spec. opšte medicine dr Radmila Šehić.
Za posetioce je ulaz na promociji slobodan.
- Dr Mirjana Milačić Bajić je kompletan teret pripreme Antologije preuzela na sebe i sve je ispalo savršeno. Ukupno ima 35 lekara s tim što u promociji učestvuje dvadesetak, jer oni iz inostranstva nisu u mogućnosti da dođu. Posetioce očekuje prigodan program sa muzičkom podlogom jer su tu prijateljice "Vidara" muzička grupa "Gledalice" koje će svojim nastupom obojiti našu promociju - najavila je dr Šehić i dodala:
- Prof. dr Dragan Pavlović je obezbedio mesto gde će se održati promocija i tog dana istovremeno slavimo i 13 godina postojanja Vidara. Ove godine će zahvalnicu zasluženo dobiti dr Mirjana Milačić Bajić. Program vodi sekretar udruženja prof. dr Sanja Milenković, a posetioce očekuju i sitna iznenađenja. Takođe, dolazak je potvrdilo i Udruženje paraplegičara iz Smedereva, koji su naši veliki prijatelji, tako da se radujemo njihovom i svačijem dolasku - poručuje dr Šehić.